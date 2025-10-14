Este martes la Selección de Ecuador se enfrentará en un partido amistoso ante la Selección Mexicana como parte de la Fecha FIFA de octubre rumbo al Mundial 2026. En esta ocasión el equipo dirigido por Sebastián Beccacece no contará con dos de sus estrellas en el planteamiento del encuentro que son Moisés Caicedo del Chelsea y Piero Hincapié del Arsenal.

¿Por qué no juegan Hincapié ni Caicedo?

En el caso de Piero el futbolista no pudo ser convocado a estos duelos amistosos debido a que se recupera de una molestia en la ingle, al ya no ser partidos de clasificación en Conmebol, el DT del combinado dio paso a que se mantuviera en recuperación con su conjunto y de esa manera no será uno de los elementos que hoy tendrá que medirse ante México.

Por otra parte, Caicedo ha tenido una sobrecarga de partidos con los Blues que ha hecho que no sea considerado y tenga una recuperación de unos días para volver a estar al 100%, es por ello que Beccacece decidió no llamarlo en esta ocasión considerando que sólo son duelos amistosos, por lo que en la siguiente Fecha FIFA ya podría ser parte de la plantilla.

Ecuador ya empató a Estados Unidos

Aún así con estas dos ausencias tan importantes, el conjunto ecuatoriano logró empatarle el duelo a Estados Unidos en su primer encuentro el viernes pasado. De esta manera, saben que es una preparación necesaria con los clubes que serán anfitriones en la Copa del Mundo. Si bien, México cayó por goleada ante Colombia, viene en mejor forma que el cuadro de Mauricio Pochettino.

También los mexicanos de Javier Aguirre para este duelo tendrán ausencias que han pesado como la de Edson Álvarez y Raúl Jiménez, quienes al igual que las bajas de Ecuador también juegan en el extranjero y tienen un panorama diferente de juego que podría cambiar los resultados. Aunque el DT advirtió que respecto a lo mostrado ante los cafeteros, en esta ocasión habrá 7 u 8 cambios, que modificarían también la alineación de Ecuador.