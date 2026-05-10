En la previa del clásico la distancia que separa al Barcelona de Real Madrid son 11 puntos y el conjunto culé puede ser campeón.

Después de una larga temporada, el Barcelona tiene la oportunidad de coronarse campeón de LaLiga este domingo en el partido frente al Real Madrid que se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu.

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Así es: el conjunto culé puede terminar celebrando en el estadio de su máximo rival y alrededor de miles de aficionados del Real Madrid. Y el Barcelona sabe qué es lo que necesita: le alcanza con ganar o empatar para convertirse en el bicampeón de LaLiga.

¿Con qué resultados Barcelona es campeón?

Si Barcelona le gana o empata con Real Madrid en el partido de este domingo por la Jornada 35 de LaLiga, entonces el equipo dirigido por Hansi Flick conseguirá el título.

Esto se debe a que actualmente hay 11 puntos de diferencia entre ambos equipos con 12 unidades en juego y Real Madrid ya no podría alcanzar al Barcelona. Al conjunto merengue solo le sirve la victoria para seguir con vida en el torneo.

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Las bajas de ambos equipos

El Real Madrid tiene varios futbolistas que no estarán presentes: Kylian Mbappé, Federico Valverde, Rodrygo, Éder Militao, Ferland Mendy, Arda Güler y Dani Carvajal son los jugadores que no jugarán el Clásico.

Por su parte, el Barcelona solo tendrá dos bajas, aunque una es muy significativa ya que Lamine Yamal no podrá estar por lesión. Andreas Christensen es el otro futbolista que no vestirá la playera blaugrana.

En síntesis

El Barcelona será campeón de LaLiga si gana o empata ante el Real Madrid.

El equipo de Hansi Flick lidera el torneo con 11 puntos de ventaja actualmente.

El Real Madrid tiene 7 bajas, mientras que el Barcelona no contará con Lamine Yamal.