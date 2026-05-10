Real Madrid y Barcelona se enfrentan por LaLiga. Si el conjunto culé gana o empata, será el bicampeón de LaLiga.

Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 10 de mayo en una nueva edición del Clásico español. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y comienza a las 13:00hs (CDMX).

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Está todo dado para que el Barcelona se consagre hoy mismo con el título de LaLiga, pero el Real Madrid puede evitarlo si le gana a su máximo rival. Ambos equipos se presentan a este partido en momentos muy diferentes y, si no es este domingo para el conjunto culé, será la próxima jornada.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Real Madrid y Barcelona de este domingo por LaLiga podrá verse en México en exclusiva a través de Sky Sports. A continuación, la información de cómo seguirlo en otros países del mundo.

México : Sky Sports

: Sky Sports Centroamérica : Sky Sports

: Sky Sports Sudamérica : DSports

: DSports Estados Unidos : ESPN y FuboTV

: ESPN y FuboTV España: Movistar LaLiga TV

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del equipo merengue, el Real Madrid se encuentra en un momento inmanejable. En los últimos días se han filtrado numerosos detalles sobre el vestidor del club blanco, especialmente la pelea entre Federico Valverde y Aurelién Tchouámeni, y hoy mismo puede ver a su clásico salir campeón.

Con respecto a la visita, el Barcelona sabe que logrará el título de LaLiga si gana o empata contra el Real Madrid. Hansi Flick no podrá contar con Lamine Yamal, su principal figura, pero el conjunto culé está capacitado para sacar un buen resultado del Santiago Bernabéu.

En síntesis

Real Madrid vs. Barcelona se juega hoy 10 de mayo a las 13:00hs (CDMX).

Barcelona ganará el título de LaLiga si logra la victoria o el empate.

La transmisión en México es por Sky Sports.