Quién es Calum McFarlane, el entrenador interino de Chelsea que reemplazó a Liam Rosenior

Chelsea ha tenido una temporada con muchas complicaciones. A pesar de eso, el equipo aún tiene la posibilidad de ganar un título (la FA Cup) y busca clasificar a la próxima edición de la Champions League. Es por eso que los dueños de la institución decidieron echar a Liam Rosenior tras los malos resultados.

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El entrenador inglés estuvo tan solo 23 partidos al mando del Chelsea después de reemplazar a Enzo Maresca, quien fue destituido de su cargo en enero. Los altos mandos de los Blues no esperaron hasta el final de temporada y echaron a Liam Rosenior y es en este contexto que aparece de nuevo el nombre de Calum McFarlane.

¿Quién es Calum McFarlane?

Calum McFarlane, de 40 años, ya dirigió dos veces de manera interina al Chelsea en la temporada cuando despidieron a Enzo Maresca y ahora el entrenador se quedará hasta el final de la campaña con la institución de la Premier League tras lo sucedido con Liam Rosenior.

Calum McFarlane no jugó al futbol profesionalmente y fue desarrollándose en su carrera como entrenador en equipos menores como Croydon y Whyteleafe. En 2020 el británico se unió como asistente en la academia del Manchester City y allí es donde su vida deportiva comenzó a despegar.

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Calum McFarlane ya ocupó el cargo cuando echaron a Enzo Maresca (Getty Images)

El británico dirigió al Sub18 y Sub21 del Southampton hasta febrero del año pasado y en julio de 2025 se unió al Chelsea para entrenar al Sub19 y Sub21 del conjunto londinense. Calum McFarlane impresionó lo hecho en las Fuerzas Básicas de los Blues y por eso confían en el como interino.

Calum McFarlane dirigió dos partidos al Chelsea como interino cuando despidieron a Enzo Maresca y luego se unió como asistente de Liam Rosenior cuando éste fue contratado. Después de la salida del ex DT del Strasburgo, el británico de 40 años otra vez vuelve a ocupar el cargo de manera temporal.

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El Chelsea juega este domingo contra Leeds United por la semifinal de la FA Cup y, si gana, se enfrentará con Manchester City en la final. Mientras tanto, los Blues se ubican 8° en la Premier League y su sueño de disputar la próxima Champions League parece muy díficil de cumplir.

En síntesis