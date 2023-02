La relación entre Sergio Pérez y Max Verstappen dejó de ser la mejor en la etapa final de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Como bien recordarán, el vigente bicampeón mundial no mostró ningún tipo de interés en ayudar al mexicano en obtener el subcampeonato, razón por la que este último explotó ante los medios de comunicación y destrozó a su compañero de Red Bull Racing.

De cara a este 2023, nuevamente volverán a pelear en lo más alto de la parrilla y, si bien SuperMax parte como gran candidato a volver a llevarse el trofeo, Checo sabe que está ante una enorme oportunidad de arrebatarle la corona. Sin embargo, en Países Bajos no le tienen mucha confianza: la prensa lo aniquiló y aseguró que se marchará de la escudería a fin de año.

Como es de público conocimiento, Sergio Pérez se convirtió en una especie de "enemigo" en el país europeo, esto debido a un supuesto boicot que realizó para perjudicar a Max Verstappen en la qualy del Gran Premio de Mónaco. Desde entonces, siempre cuestionan al azteca pero esta vez fueron un poco más allá...

Jeroen Bleekemolen, analista de Fórmula 1, apuntó para la revista Formule 1 que la presión ahogará a Checo y "se romperá este año". Eso es lo que "espera", siendo "honesto". Según él, esto lo llevará a cometer errores y tendrá una mala campaña, razón por la que Christian Horner y compañía lo correrán del puesto.

Pero esto no fue todo, ya que Renger van der Zande agregó: "Max decidió el año pasado que no le daría ni un milímetro de espacio a Pérez. Él no lo va a ayudar, pero Checo quiere ser ayudado. Es el líder del equipo. Creo que este podría ser el último año de Pérez en Red Bull. Daniel Ricciardo está alineado como tercer piloto por una razón; Pérez siente ese aliento caliente en su nuca".