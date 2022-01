Este fin de semana se disputó la segunda jornada del Torneo Grita México Clausura 2022 de Liga MX, por lo que a continuación haremos un breve repaso sobre los jugadores que más se han destacado. Se han disputado 8 partidos, en donde 7 equipos salieron victoriosos y tan solo hubo 1 igualdad. Además, como dato importante, no se jugó uno: Mazatlán vs. América, el cual aún no tiene fecha estipulada.

Como ya es una costumbre, Bolavip premiará a aquellos futbolistas que fueron fundamentales para que sus equipos obtengan resultados positivos en sus correspondientes cotejos. Los mismos serán anunciados adelante, pero primero nombraremos al mejor entrenador: Ignacio Ambriz. La razón es simple: supo levantar el ánimo de sus jugadores tras un terrible 0-5 (ante Pumas UNAM) y un 0-1 parcial frente a Santos Laguna, por lo que consiguió su primer triunfo en los Diablos Rojos del Toluca.

Antony Silva (Puebla)

El portero paraguayo de 37 años fue fundamental para que Puebla mantenga la valla invicta ante Tigres UANL en el Volcán y tenga la posibilidad de llevarse los 3 puntos. Registró, ni más ni menos, que 9 atajadas.

César Montes (Monterrey)

Como siempre, le dio seguridad y solidez a los Rayados de Javier Aguirre y logró mantener la valla invicta, tal como en la primera fecha. Se destaca con un 83% en la efectividad de pases, un pase clave y 3 balones recuperados.

Emanuel Aguilera (Atlas)

Aguilera debutó con Atlas, con todo lo que eso conlleva, y cumplió de buena manera. Además de mostrarse sólido junto a sus nuevos compañeros, mantuvo el arco en 0 y registró 4 balones recuperados.

Emanuel Gularte (Puebla)

Fundamental en la victoria de la Franja, acompañando a Silva en el podio. Registró 5 recuperaciones, 11 duelos ganados sobre 15 posibles y hasta generó un penal.

Leonel López (Pumas UNAM)

Otro buen partido de Leo en el mediocampo auriazul: se encargó de empatar el encuentro, registró un 89% de eficacia en pases (57 sobre 64), dio 4 pases clave y metió un gol en la única ocasión clara que se le presentó.

Luis Romo (Monterrey)

El mediocampista de 26 años hizo su debut con Rayados y jugó un muy buen partido, siendo fundamental en el juego de su equipo. Registró un 80% de eficacia en pases, ganó 2 duelos aéreos de 2 posibles y otorgó 1 asistencia.

Charly Rodríguez (Cruz Azul)

Qué bien le vino a Charly cambiar de aires: otra gran actuación coronada con un gol en La Máquina. En la fecha 1 abrió el marcador y fue fundamental para la victoria de Cruz Azul ante Tijuana; ahora, marcó el único tanto en el duelo frente a Juárez en el Azteca. Sin entrar muchísimo en juego (34 toques de balón), dio 2 pases clave y le dio futbol a su equipo.

Maximiliano Meza (Monterrey)

Probablemente uno de los puntos más altos de la fecha. Exhibición total de futbol de Maxi Meza frente a Necaxa, recordándonos aquella versión que lo llevó a jugar el Mundial de Rusia 2018. Hizo 1 gol, dio 1 asistencia, otorgó 2 pases clave, regateó 5 veces en 6 intentos y volvió loca a la defensa de los Rayos.

Leonardo Fernández (Toluca)

El regreso de Leo al Estadio Nemesio Diez salió a la perfección, ya que fue la figura que los guió a la remontada frente a Santos Laguna. Además de marcar el 2-1, registró 3 pases clave, 1 regate y 6 duelos ganados sobre 9.

Nicolás Ibáñez (Pachuca)

No anotó ningún gol en la victoria de Tuzos frente a Chivas, pero fue la llave de la victoria. Dio la asistencia a Víctor Guzmán para abrir el marcador, entregó 2 pases clave y ganó 7 duelos de 12 posibles.

David Barbona (Tijuana)

Aquí podría estar Lucas Rodríguez, su compañero, quien marcó el único gol de Tijuana frente a León, pero escogimos a Barbona por su capacidad de regate, algo que no se ve muy seguido en la Liga MX. En 90 minutos registró 70% de eficacia en pases, 4 pases clave, 8 regates exitosos de 9 intentos y 3 tiros al arco.