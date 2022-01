El Covid-19 ha vuelto a atacar en estos primeros días del 2022 en todo el mundo, y por supuesto que México no es la excepción. Si bien gracias a la vacunación se ha bajado notablemente el porcentaje de víctimas fatales, la realidad es que actualmente se están registrando muchísimos casos positivos a nivel país y esto puede perjudicar al futbol mexicano. Ya se han reprogramado algunos partidos del Torneo Clausura 2022 de Liga MX y el próximo paso podría ser reducir el aforo en los estadios.

Una afición que se vería totalmente afectada con esto último sería la del Deportivo Toluca, ya que el club ha tenido un gesto totalmente repudiable para con sus fanáticos. Ignacio Fantasma Suárez ha platicado de esto en su Podcast, en donde aseguró que los Diablos Rojos tienen un "contrato leonino" de los abonos. ¿Qué quiere decir esto? Que ante algún imprevisto por la pandemia, el único favorecido sería el club.

Tal como reveló el periodista, el Toluca se exime de responsabilidad si un partido a disputarse en el Estadio Nemesio Diez se cancela o se realiza con menor aforo al estipulado. En otras palabras, no pensarán en los aficionados que trabajan para pagar un abono y no le darán ninguna devolución o reembolso si no pueden asistir a la cancha. Esto es lo que bien asegura la cláusula 8 del contrato de Términos y Condiciones para el uso del abono de los Choriceros.

"No se vale que algunos clubes se aprovechen de la afición de manera tan burda. Dice la cláusula ocho: Caso fortuito y/o fuerza mayor como es el caso de la pandemia; cuando se presenten sucesos considerados como caso fortuito o fuerza mayor que impidan el cumplimiento total o parcial de los beneficios ofertados en la adquisición del abono, el club queda eximido de toda responsabilidad y no está obligado a reembolsar, a sustituir, a reponer los eventos que el abonado no pueda presenciar", explicó el Fantasma.

Más adelante admitió: "Se me hace totalmente ilegal, insano, totalmente leonina a favor de los equipos y el Toluca no es el único que la está aplicando. Tendría que revisarlo Mikel Arriola. Las autoridades deberían de vetar contratos ilegales y leoninos". Con esto, los aficionados del Toluca deberán rezar porque los partidos del Nemesio Diez no se cancelen ni bajen su aforo, ya que se verían completamente perjudicados por su propio club.