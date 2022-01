La semana anterior fue presentado en un marco muy solemne que los Tigres y la Universidad Autónoma de Nuevo León tendrán un estadio de "quinta generación" que sería construido con una inversión de 320 millones de dólares y que estaría en funcionamiento en 2025, pero ahora resulta que no hay condiciones para esperarlo en ese plazo.

De acuerdo con el periodista Miguel Ángel Arizpe en su columna publicada en el portal Mediotiempo, el nuevo estadio de los Tigres no estará finalizado en 2025, tampoco en 2026 pues no sería considerado para ser sede de la Copa del Mundo. "Si se hace, y si bien nos va, el nuevo estadio felino lo estarían disfrutando los aficionados por allá del 2028".

De acuerdo a un testimonio publicado por Miguel Ángel Arizpe, esta situación del estadio no es responsabilidad de Cemex, ni de Sinergia Deportiva, ni de la directiva de Tigres y tampoco de la Universidad Autónoma de Nuevo León. "Este rollo es de César Esparza, del Gobierno y hasta ahí".

Sin inversión para el estadio de Tigres

De acuerdo con la información reportada por Miguel Ángel Arizpe, no hay quien ponga la inversión de 320 millones de dólares que, además, de que esta cifra sería insuficiente ya que tan solo la cancha retractil costaría unos 80 millones. "Siento desilusionar a la noble afición pero esto del estadio es puro humo. Está en el aire. No hay inversionistas, no hay lana, no hay fechas, y te reitero, ni Cemex ni Tigres tienen nada que ver".

De acuerdo con el colaborador de Mediotiempo, el documento firmado el día de la presentación del proyecto por el gobernador Samuel García no implica ninguna obligación legal; además puso como referencia el estadio BBVA de Rayados del Monterrey -candidato para el Mundial de 2026-: "anunciaron la maqueta en el 2008… y se terminó en el 2015. Y eso que en ese caso ya había un inversionista, que era Femsa, con planes y ventas de palcos".