Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Joao Pedro ante Santos Laguna

La novena jornada del Torneo Apertura 2025 ha terminado y el certamen sigue mostrando una gran competitividad. Varios equipos se perfilan como candidatos a quedarse con el título gracias a sus actuaciones durante estas primeras nueve jornadas.

Atlético San Luis fue ampliamente superior a Santos Laguna y se destacó con un doblete de João Pedro, que lo convirtió en el máximo goleador del Apertura 2025 hasta el momento. Su actuación individual volvió a mover la clasificación de goleadores tras nueve jornadas disputadas.

Antes del partido, Sergio Canales había pasado a liderar la tabla de goleo gracias a su gol ante América con Rayados en lo que fue el empate 2-2 en el Gigante de Acero., pero con el doblete de João Pedro, la lucha por ser el máximo artillero volvió a tener cambios.

Además de ser líder en goles, João Pedro se consolida como una referencia ofensiva para Atlético San Luis, equipo que ha tenido resultados irregulares hasta el momento y que está soñando con la posibilidad de lograr un lugar en los puestos de Play-In.

Goleadores de la Liga MX

João Pedro – 7 goles

– 7 goles Sergio Canales – 6 goles

– 6 goles Frank Boya – 5 goles

– 5 goles Germán Berterame – 5 goles

– 5 goles Ángel Sepúlveda – 5 goles

– 5 goles Ángel Correa – 4 goles

