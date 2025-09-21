Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Joao Pedro ante Santos Laguna

La novena jornada del Torneo Apertura 2025 ha terminado y el certamen sigue mostrando una gran competitividad. Varios equipos se perfilan como candidatos a quedarse con el título gracias a sus actuaciones durante estas primeras nueve jornadas.
Atlético San Luis fue ampliamente superior a Santos Laguna y se destacó con un doblete de João Pedro, que lo convirtió en el máximo goleador del Apertura 2025 hasta el momento. Su actuación individual volvió a mover la clasificación de goleadores tras nueve jornadas disputadas.
Antes del partido, Sergio Canales había pasado a liderar la tabla de goleo gracias a su gol ante América con Rayados en lo que fue el empate 2-2 en el Gigante de Acero., pero con el doblete de João Pedro, la lucha por ser el máximo artillero volvió a tener cambios.
Además de ser líder en goles, João Pedro se consolida como una referencia ofensiva para Atlético San Luis, equipo que ha tenido resultados irregulares hasta el momento y que está soñando con la posibilidad de lograr un lugar en los puestos de Play-In.
Goleadores de la Liga MX
- João Pedro – 7 goles
- Sergio Canales – 6 goles
- Frank Boya – 5 goles
- Germán Berterame – 5 goles
- Ángel Sepúlveda – 5 goles
- Ángel Correa – 4 goles
