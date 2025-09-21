Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Joao Pedro ante Santos Laguna

El delantero de Atlético San Luis se destacó con un doblete en la goleada frente a Santos Laguna.

Por Ramiro Canessa

Joao Pedro fue figura ante Santos Laguna.
© Getty ImagesJoao Pedro fue figura ante Santos Laguna.

La novena jornada del Torneo Apertura 2025 ha terminado y el certamen sigue mostrando una gran competitividad. Varios equipos se perfilan como candidatos a quedarse con el título gracias a sus actuaciones durante estas primeras nueve jornadas.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Atlético San Luis frente a Santos Laguna

Atlético San Luis fue ampliamente superior a Santos Laguna y se destacó con un doblete de João Pedro, que lo convirtió en el máximo goleador del Apertura 2025 hasta el momento. Su actuación individual volvió a mover la clasificación de goleadores tras nueve jornadas disputadas.

Antes del partido, Sergio Canales había pasado a liderar la tabla de goleo gracias a su gol ante América con Rayados en lo que fue el empate 2-2 en el Gigante de Acero., pero con el doblete de João Pedro, la lucha por ser el máximo artillero volvió a tener cambios.

Además de ser líder en goles, João Pedro se consolida como una referencia ofensiva para Atlético San Luis, equipo que ha tenido resultados irregulares hasta el momento y que está soñando con la posibilidad de lograr un lugar en los puestos de Play-In.

Goleadores de la Liga MX

  • João Pedro – 7 goles
  • Sergio Canales – 6 goles
  • Frank Boya – 5 goles
  • Germán Berterame – 5 goles
  • Ángel Sepúlveda – 5 goles
  • Ángel Correa – 4 goles

