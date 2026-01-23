México le ganó 1-0 a Panamá este jueves en el primer partido del Tri en el año. El equipo de Javier Aguirre se sigue preparando para el Mundial 2026 y, en este caso, lo está haciendo sin los mexicanos que están en Europa, por lo que otros han tenido oportunidades.

Publicidad

Publicidad

Uno de los nuevos nombres fue el de Brian Gutiérrez, el flamante fichaje de Chivas para este año. El centrocampista no solo que debutó con la Selección Mexicana este jueves sino que lo hizo como titular y, luego del encuentro, expresó su felicidad.

Las sensaciones de Brian Gutiérrez

“Muy contento, muy feliz, como dije, creo que unas buenas sensaciones, buenos inicios y voy por más. Siempre he querido jugar con la Selección Mexicana“, comentó en un inicio Brian Gutiérrez sobre su primer partido con el Tri.

“Creo que cuando yo vine a Chivas yo estaba 100% con México, porque lo que representa Chivas es 100% mexicano y tienes que ser mexicano para jugar con Chivas. Creo que esa fue mi decisión”, agregó el centrocampista de 22 años que sueña con un lugar en el Mundial.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Por otro lado, Javier Aguirre destacó tanto a Brian Gutiérrez como a los otros dos jugadores que nacieron en Estados Unidos: “Brian Gutiérrez, Richard Ledezma y Obed también, tres chicos que nacieron en Estados Unidos, pero que prefirieron ser mexicanos o jugar para México y solo por ese motivo merecen todo mi respeto. Luego han jugado bien en sus equipos y merecían hoy iniciar y los tres aguantaron bien, no desentonaron; definitivamente estoy contento, tienen mucho futuro”.

ver también La afición liquidó a la Selección Mexicana pese al 1-0 ante Panamá: “¿Por esta cosa suspendieron la liga?”

Brian Gutiérrez comenzó de la mejor manera su estadía en el país. El futbolista es un jugador clave en la sala de máquinas de Chivas, el líder de la Liga MX, y en poco tiempo ya se ganó una oportunidad para debutar en la Selección Mexicana. ¿Y por qué no soñar con el Mundial?

Publicidad

Publicidad

En síntesis