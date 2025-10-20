Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 13 del Apertura 2025

Este fin de semana culminó una nueva jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Toluca continúa con paso firme y se mantiene como el único líder de la tabla tras golear 4-0 a Querétaro en el Nemesio Díez. Por su parte, Cruz Azul se quedó con el Clásico Joven y escaló al segundo lugar, dejando al América en la tercera posición.

Rayados desperdició la oportunidad de ser escolta de los Diablos Rojos luego de empatar 1-1 ante Pumas UNAM, quedando en la cuarta ubicación, aunque la lucha en los primeros lugares sigue muy pareja.

Uno de los puntos clave de la Liga MX es la regla de menores, que obliga a los equipos a garantizar un mínimo de 1,170 minutos acumulados por torneo para jugadores menores de 22 años. Esta medida tiene como objetivo promover el desarrollo de futbolistas jóvenes y darles más oportunidades dentro del campo.

En caso de no cumplir con esta norma, los clubes pueden ser sancionados con multas económicas o pérdida de puntos, algo que afectaría sus aspiraciones en el campeonato. Por eso, la mayoría de los equipos busca cumplir con el requisito antes de las últimas fechas del torneo.

Hasta el momento, ocho equipos ya cumplieron con los requisitos de la regla de menores: Chivas de Guadalajara, Puebla, León, Atlético San Luis, Atlas, Tijuana, FC Juárez y Pachuca. El resto sigue luchando por alcanzar la cifra mínima antes de que termine la fase regular.

Tabla de regla de menores de la Liga MX