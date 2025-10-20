Es tendencia:
Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 13 del Apertura 2025

Esta es la cantidad de minutos que sumaron los juveniles de cada equipo de la Liga MX luego de que finalice la jornada 13 del certamen.

Por Ramiro Canessa

Tabla de regla de menores de la Liga MX.
© Getty ImagesTabla de regla de menores de la Liga MX.

Este fin de semana culminó una nueva jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Toluca continúa con paso firme y se mantiene como el único líder de la tabla tras golear 4-0 a Querétaro en el Nemesio Díez. Por su parte, Cruz Azul se quedó con el Clásico Joven y escaló al segundo lugar, dejando al América en la tercera posición.

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras la anotación de Paulinho para Toluca

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras la anotación de Paulinho para Toluca

Rayados desperdició la oportunidad de ser escolta de los Diablos Rojos luego de empatar 1-1 ante Pumas UNAM, quedando en la cuarta ubicación, aunque la lucha en los primeros lugares sigue muy pareja.

Uno de los puntos clave de la Liga MX es la regla de menores, que obliga a los equipos a garantizar un mínimo de 1,170 minutos acumulados por torneo para jugadores menores de 22 años. Esta medida tiene como objetivo promover el desarrollo de futbolistas jóvenes y darles más oportunidades dentro del campo.

En caso de no cumplir con esta norma, los clubes pueden ser sancionados con multas económicas o pérdida de puntos, algo que afectaría sus aspiraciones en el campeonato. Por eso, la mayoría de los equipos busca cumplir con el requisito antes de las últimas fechas del torneo.

Hasta el momento, ocho equipos ya cumplieron con los requisitos de la regla de menores: Chivas de Guadalajara, Puebla, León, Atlético San Luis, Atlas, Tijuana, FC Juárez y Pachuca. El resto sigue luchando por alcanzar la cifra mínima antes de que termine la fase regular.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Toluca y Cruz Azul

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Toluca y Cruz Azul

Tabla de regla de menores de la Liga MX

ClubMinutos acumuladosMinutos al reglamentoCumplimiento
Guadalajara3189+2019Cumplió
Puebla F.C.2366+1196Cumplió
León2094+924Cumplió
Atlético San Luis1717+547Cumplió
Atlas1578+408Cumplió
Club Tijuana1577+407Cumplió
FC Juárez1342+172Cumplió
Pachuca1283+113Cumplió
Santos Laguna1109-61No cumplió
Necaxa1081-89No cumplió
Pumas UNAM1035-135No cumplió
Mazatlán FC960-210No cumplió
Querétaro952-218No cumplió
Monterrey937-233No cumplió
América910-260No cumplió
Cruz Azul842-328No cumplió
Toluca792-378No cumplió
Tigres UANL771-399No cumplió
