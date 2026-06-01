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Noticias del mercado de pases de Liga MX HOY, 1 de junio: ¿Guido Rodríguez vuelve al América?

Entérate de los rumores y fichajes más importantes del día de cara al Torneo Apertura 2026.

Guido Rodríguez se marchó de las Águilas en enero de 2020
© Getty ImagesGuido Rodríguez se marchó de las Águilas en enero de 2020

Tras la consagración de Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026, los equipos de la Liga MX se pusieron manos a la obra en el mercado de fichajes para reforzarse de cara al Apertura. América y Rayados prometen protagonizar esta ventana tras un decepcionante semestre. A continuación, repasa los principales rumores y movimientos del 1 de junio de 2026.

Guido Rodríguez está en el radar del América

Las Águilas quieren volver a dominar en el Apertura 2026 y la directiva piensa en el mediocampista argentino como el reemplazante ideal para Jonathan Dos Santos. Guido finaliza su cesión en Valencia y debe regresar al descendido West Ham, equipo dueño de su ficha.

Guido Rodriguez brilló en América antes de dar el salto a Europa (Getty Images)

Guido Rodriguez brilló en América antes de dar el salto a Europa (Getty Images)

Según el Diario Récord, la intención de Rodríguez sería permanecer en Europa, pero su salario es elevado y su futuro está en el aire. Es en este contexto que América se mantiene atento a que se abra una chance para poder repatriarlo.

Lautaro Gianetti podría aterrizar en la Liga MX

El defensa argentino con pasado en Vélez y Udinese entra en su último año de contrato en Antalyaspor y, según el periodista Germán Garcia Grova, interesa en equipos de Brasil y México.

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Chivas prepara el anuncio de Kevin Castañeda

Tal como informó César Luis Merlo, el Rebaño Sagrado ya llegó a un acuerdo de palabra con Xolos por el mediocampista de 26 años y se espera que en las próximas horas llegue el anuncio oficial por parte de Chivas.

Kevin Castañeda jugará en Chivas (Getty Images)

Kevin Castañeda jugará en Chivas (Getty Images)

*Nota en constante actualización con las nuevas noticias

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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