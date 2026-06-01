Noticias del mercado de pases de Liga MX HOY, 1 de junio: ¿Guido Rodríguez vuelve al América?

Tras la consagración de Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026, los equipos de la Liga MX se pusieron manos a la obra en el mercado de fichajes para reforzarse de cara al Apertura. América y Rayados prometen protagonizar esta ventana tras un decepcionante semestre. A continuación, repasa los principales rumores y movimientos del 1 de junio de 2026.
Guido Rodríguez está en el radar del América
Las Águilas quieren volver a dominar en el Apertura 2026 y la directiva piensa en el mediocampista argentino como el reemplazante ideal para Jonathan Dos Santos. Guido finaliza su cesión en Valencia y debe regresar al descendido West Ham, equipo dueño de su ficha.
Guido Rodriguez brilló en América antes de dar el salto a Europa (Getty Images)
Según el Diario Récord, la intención de Rodríguez sería permanecer en Europa, pero su salario es elevado y su futuro está en el aire. Es en este contexto que América se mantiene atento a que se abra una chance para poder repatriarlo.
Lautaro Gianetti podría aterrizar en la Liga MX
El defensa argentino con pasado en Vélez y Udinese entra en su último año de contrato en Antalyaspor y, según el periodista Germán Garcia Grova, interesa en equipos de Brasil y México.
Los tres clubes de la Liga MX en carrera por Carlos Acevedo: ¿quién se lo ficha a Santos Laguna?
🚨Lautaro Gianetti no seguirá en #Antalyaspor 🇹🇷— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 1, 2026
📌Ingresa en su último año de contrato.
📍🇲🇽 y 🇧🇷 posibles destinos para el marcador central de 32 años. pic.twitter.com/KIRfJ0V0t6
Chivas prepara el anuncio de Kevin Castañeda
Tal como informó César Luis Merlo, el Rebaño Sagrado ya llegó a un acuerdo de palabra con Xolos por el mediocampista de 26 años y se espera que en las próximas horas llegue el anuncio oficial por parte de Chivas.
Kevin Castañeda jugará en Chivas (Getty Images)
*Nota en constante actualización con las nuevas noticias