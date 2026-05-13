Dónde ver el Cruz Azul vs Chivas hoy

Este miércoles se juega la semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas y aquí te decimos dónde la transmiten.

La pelea por el título del Clausura 2026 es fuerte y los primeros en buscar un lugar en la Gran Final de la Liga MX serán Cruz Azul y Chivas. Ambos equipos tendrán que medirse en las semifinales para saber quién de los dos será quien tenga esta oportunidad, donde podría verse las caras con Pumas o Pachuca, dependiendo de quién califique.

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Es por eso que hoy miércoles 13 de mayo, se disputa el juego de ida entre La Máquina y el Guadalajara; en esta ocasión los rojiblancos visitan al equipo cementero en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) donde los de casa quieren quedarse con la ventaja ante su gente, pero los rojiblancos fueron mejores en el torneo.

Lo que hizo Chivas al eliminar a Tigres deja la vara muy alta para los de Joel Huiqui que tienen plena confianza en llegar de su mano a la Final. Ambos son equipos muy volátiles, pero con elementos que pueden hacer la diferencia, aunque en el caso del Rebaño, ahora no cuentan con todas sus piezas por la previa del Mundial.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Chivas?

Este partido tan emocionante podré verse a través de diferentes plataformas hoy a las 20:00 horas del centro de México a través de Canal 5 por TUDN, en ViX Premium por su plataforma de streaming, además de un par de opciones: en televisión abierta como lo es Canal 7 por Azteca Deportes y en YouTube por el canal de Layvtime.

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Las opciones de transmisión para esta ida son variadas, aunque para la vuelta se podría complicar, ya que sólo Amazon Prime tiene la exclusiva del conjunto rojiblanco y hasta el momento sería la única manera de poder disfrutar el encuentro decisivo, aunque en los días restantes podrían llegar a un acuerdo con alguna otra televisora.

En síntesis