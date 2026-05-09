Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Tigres por la Liguilla del Clausura 2026: canales de TV y streaming online

El Rebaño Sagrado busca recuperarse en el Estadio Akron tras la derrota por 3-1 en el partido de ida ante los Felinos.

Llegó la hora de la revancha entre Chivas y Tigres por los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras la victoria por 3-1 de los Felinos en la ida, el Rebaño Sagrado intentará remontar en el Estadio Akron para demostrar por qué fue el equipo con más puntos -junto a Pumas- en la fase regular.

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La última vez que Chivas quedó campeón fue en el torneo Clausura 2017, asi casi 10 años. Su víctima en aquella oportunidad fue precisamente Tigres UANL, pero el conjunto Universitario tiene la oportunidad de cobrarse venganza y convertirse en su verdugo en este 2026.

Tigres tiene la ventaja en la serie con Chivas (Getty images)

El partido comienza a las 19:07 hs del centro de México y se presenta como una cita imperdible en la previa. Ahora bien, por desgracia para los aficionados de ambos equipos, no será transmitido por TV abierta.

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Dónde ver Chivas vs. Tigres EN VIVO

En México, el partido de este sábado entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL por la revancha de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX será transmitido exclusivamente por Amazon Prime Video.

Es decir, el encuentro no estará disponible en televisión abierta y los aficionados tendrán que tener sí o sí la suscripción a la mencionada plataforma. En Estados Unidos, en cambio, se podrá seguir por Telemundo.

En síntesis

Chivas y Tigres juegan la vuelta de cuartos del Clausura 2026 a las 19:07 hs .

y juegan la vuelta de cuartos del a las . El partido se disputará este sábado en el Estadio Akron tras el 3-1 inicial.

tras el inicial. La transmisión en México será exclusiva de Amazon Prime Video sin televisión abierta.