La acción del Apertura 2025 de la Liga MX se reanudará a partir de este viernes 29 de agosto con el inicio de su séptima fecha, última antes del parón por la fecha FIFA de septiembre. Uno de los juegos que formarán parte de la jornada será el que disputarán Pumas UNAM y Atlas, el cual se llevará a cabo el domingo 31 en el Estadio Olímpico Universitario con una modificación no menor.

De acuerdo a lo anunciado por ambas instituciones, la organización ha decidido cambiar el horario de comienzo del partido. Así, el balón empezará a rodar a partir de las 16:00 horas (CDMX) y no a las 17:00 tal cual estaba previsto originalmente.

Según distintos reportes, este cambio está relacionado a un ajuste televisivo contemplando que ese mismo día se disputará el partido por el tercer puesto y la final de la Leagues Cup, torneo que ya no cuenta con equipos mexicanos. En tanto, otras versiones marcan que la intención sería la de evitar interrupciones producto de fenómenos meteorológicos. Al cabo, ninguno de los dos clubes explicó los motivos de esta decisión.

Un duelo de necesitados

En cuanto a lo futbolístico, vale destacar que el partido entre Pumas y Atlas enfrentará a dos equipos que no se encuentran viviendo un buen momento en el Apertura 2025. Sin ir más lejos, ambos conjuntos registran una sola victoria en el torneo sobre seis partidos y se encuentran fuera de la zona de clasificación a la Liguilla.

Pumas UNAM y Atlas poseen una sola victoria en el campeonato. (Getty Images)

Por un lado, los dirigidos por Efraín Juárez se ubican en la 13a. posición, suman apenas seis puntos y vienen de empatar como locales ante Puebla (0-0). En tanto, en un cotejo plagado de emociones y polémicas por la actuación del colegiado Marco Antonio Ortiz, La Academia (15°) de Diego Cocca cayó en el Estadio Jalisco por 4-2 ante América.

Última fecha del Apertura 2025 antes del parón por la fecha FIFA

En adición a esto, vale destacar que este juego tendrá un aliciente ya que se tratará del último para ambos equipos antes del parón por la fecha FIFA. Así, una victoria les permitirá transitar el receso de 15 días con los ánimos calmados, mientas que una derrota podría acrecentar la crisis futbolística.

En ese sentido, la Liga MX regresará el viernes 12 de septiembre con una visita al Estadio El Encanto de Mazatlán para los Universitarios. En tanto, Atlas recibirá a Santos Laguna el sábado 13.