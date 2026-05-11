La Máquina Cementera aguarda por saber si podrá usar el mítico recinto mexicano para enfrentar al Rebaño Sagrado por el Clausura 2026.

Tras el final de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, se conoció que Cruz Azul y Chivas se cruzarán en las Semifinales tras el reordenamiento de las posiciones. Ambos llegan tras eliminar a Atlas y Tigres UANL, respectivamente.

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Ahora, se conocieron los días y los horarios de los partidos entre los equipos y hay un detalle que no pasó desapercibido. Y es que mientras la Máquina Cementera será local en el Estadio Banorte, donde deseaba jugar desde que avanzó, el Rebaño Sagrado lo hará en el Estadio Jalisco.

Chivas ya no podrá jugar en el Estadio Akron en el Clausura 2026. [Foto: Getty Images]

Y esto tiene una explicación lógica. La organización del Mundial 2026 le requirió a las sedes tener a disposición los estadios para reaconcicionarlo y prepararlos para la cita mundialista. Y la fecha máxima es precisamente el miércoles 13 de mayo, el día del partido entre Cruz Azul y Chivas.

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Tras algunas gestiones de la directiva celeste, el equipo podrá ser local en su estadio y luego si, ya entregar el recinto para que quede a disposición de la organización. La Vuelta, al ser sábado 16 de mayo, excede la fecha, por lo que los Rojiblancos no tenían opción alguna de jugar en su casa, el Estadio Akron.

Cruz Azul vs. Chivas: días y horarios confirmados de las semifinales

Partido de ida : Miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas (Ciudad de México) | Estadio Banorte

: Miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas (Ciudad de México) | Estadio Banorte Partido de vuelta: Sábado 16 de mayo a las 19:07 horas (Ciudad de México) | Estadio Jalisco

En síntesis

Cruz Azul jugará la ida en el Estadio Banorte el miércoles 13 de mayo .

jugará la ida en el el miércoles . Las sedes mundialistas deben entregarse para reacondicionamiento antes del 13 de mayo de 2026.

antes del de 2026. Chivas será local en el Estadio Jalisco el sábado 16 de mayo por restricciones.