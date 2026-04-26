Pumas UNAM terminó como superlíder del Clausura 2026 después de derrotar por 2-0 a Pachuca y de que Chivas empatara con Xolos. Además, el equipo de Efraín Juárez consiguió el récord de puntos de la institución en torneos cortos con 36 unidades.

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Es evidente que Pumas se encuentra en un gran presente y es el mejor momento del club desde la llegada de Efraín Juárez. Toda la afición auriazul sueña con cortar la sequía de 15 años sin títulos… pero ahora se le viene el América en los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX.

La palabra de Efraín Juárez

Efraín Juárez habló en conferencia de prensa acerca de la Liguilla: “Es una semana larga y vamos a esperar al rival. Hay que ser muy respetuosos con quien nos pueda tocar. Ahí decidiremos junto con el cuerpo técnico y la directiva qué es lo mejor para nosotros“.

El técnico de Pumas aún no sabía que el rival es el América porque los Felinos jugaron antes que Las Águilas. Ahora el Clásico Capitalino está confirmado para los cuartos de final del Clausura 2026.

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Pumas le ganó 2-0 a Pachuca (Imago7)

Por otro lado, Efraín Juárez le dio todo el mérito a los futbolistas: “Todo esto que pasa es por los jugadores. Hoy el reconocimiento es para ellos, por cómo se matan, por cómo creen, por cómo juegan, porque el equipo no pierde la cabeza en ningún momento, porque el equipo va y porque el equipo propone”.

Y el entrenador de Pumas también le envió un mensaje a la afición: “Agradecer a nuestra afición, que no solo en estos momentos en los que las cosas van bien, sino también en los momentos complicados, siempre estuvo y siempre está alentando. Eso es impresionante. Donde vayamos, vaya bien o vaya mal el equipo, siempre están apoyando y eso es muy difícil de ver dentro de este mundo del fútbol“.

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En síntesis