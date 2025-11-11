James Rodríguez no tuvo su mejor paso por el futbol mexicano, pero no por un bajo nivel individual, sino porque el equipo no logró el rendimiento que se esperaba en un principio. El colombiano llegó a León tras su paso por Europa con el sueño de jugar el Mundial de Clubes, pero la FIFA descalificó al equipo y todo se derrumbó desde ese entonces.

En la segunda mitad del año, la Fiera no estuvo a la altura de las circunstancias en el Apertura 2025 y terminó siendo eliminado de todo tras quedar anteúltimo en la tabla de posiciones. Fue una temporada para el olvido en la que el talento de James no alcanzó para revertir el mal momento colectivo del conjunto esmeralda.

Luego del mal año, se confirmó que el mediocampista colombiano no seguirá en el club mexicano a partir de la próxima temporada, ya que su contrato llega a su fin y ambas partes decidieron no renovarlo a pesar del gran nivel que ha mostrado.

Mientras tanto, quien confirmó el futuro de James Rodríguez fue el periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, quien lo reveló a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo Fabrizio Romano?

“James Rodríguez dejará León y estará disponible como agente libre nuevamente para 2026. Listos para un nuevo capítulo tras jugar en México… antes del Mundial con Colombia”, expresó el reconocido periodista. Si bien no reveló a qué club se sumará, dejó en claro que el volante buscará un nuevo destino para mantenerse en forma de cara al Mundial.

Nacho Ambriz habló de James Rodríguez

Por su parte, Nacho Ambriz también se despidió de James Rodríguez con palabras de afecto. “La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuando salió, él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México’ y desearle lo mejor”, expresó el entrenador, cerrando así la etapa del colombiano en el futbol mexicano.

