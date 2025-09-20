Necaxa volvió a la victoria tras seis partidos en la Liga MX al derrotar a Puebla por 1-0 en Aguascalientes por la novena fecha del Apertura 2025. El triunfo significó un alivio para Fernando Gago, quien venía siendo discutido por la parcialidad hidrocálida, justo antes del juego de entre semana contra Chivas en el Estadio Akron.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Cruz Azul y la derrota de León

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el timonel argentino fue consultado acerca de sus sensaciones de cara al partido frente al Rebaño, equipo al cual supo dirigir entre enero y octubre del 2024 marchándose de manera inesperada para tomar las riendas de Boca Juniors.

Lejos de entrar en polémicas, Gago le bajó los decibeles a su reencuentro con Chivas y aseguró haber disfrutado su tiempo en Guadalajara. Además, elogió el plantel del combinado tapatío y enumeró las claves para que su equipo consiga un buen resultado el martes 23 de septiembre por la Jornada 10 del Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

“Creo que el partido es más importante de lo que yo significo para él. Independientemente de lo que yo haya vivido, lo disfruté muchísimo en Guadalajara. Disfruté muchísimo el proceso del club. Lo importante es el partido que vamos a jugar”, dijo el estratega de 39 años.

Tweet placeholder

Además, agregó: “Tenemos que competir con intensidad, con inteligencia. Chivas tiene una gran plantilla, pero nosotros también hemos evolucionado. El grupo está comprometido y eso me deja tranquilo”.

Publicidad

Publicidad

Los números de Fernando Gago en Chivas

Cabe destacar que durante su paso por Chivas, Fernando Gago dirigió 38 partidos divididos en tres certámenes: Clausura 2024, Apertura 2024 y Leagues Cup. Sus registros indican que ganó 17 veces, empató 11 (con dos derrotas por penales en el torneo continental) y perdió 10.

Gago ganó 17 partidos, empató 11 y perdió 10 como entrenador de Chivas. (Getty Images)

La etapa del sudamericano en el Rebaño se cortó abruptamente en octubre del 2024, cuando pagó su propia cláusula de salida de aproximadamente 1.5 millones de dólares para dirigir a Boca Juniors, club en el cual se inició y debutó como futbolista. Su aventura en el conjunto Xeneize duró apenas seis meses, tras los cuales regresó a México para tomar las riendas de Necaxa.

Publicidad