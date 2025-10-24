En el marco de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, León cayó 2-0 en su visita a Atlas y no logró acercarse a los puestos de Play-In en la Tabla General. Con apenas 12 unidades, el equipo marcha 16° y está cerca de quedar eliminado de todo.

En este partido se dio un hecho particular que sorprendió a propios y extraños. Y es que al minuto 60 del partido, el nuevo entrenador de la Fiera, Ignacio Ambriz, sacó del campo de juego a James Rodríguez, considerado el mejor jugador de la plantilla y el capitán del equipo.

Esta sustitución, que permitió el ingreso del panameño Ismael Díaz, no solo respondió a decisiones tácticas, sino también por el estado físico del jugador. Ahora, acorde a la información del periodista Israel Romo, se conoció cómo reaccionó el jugador y cómo está ahora.

Tweet placeholder

“El mediocampista colombiano salió molesto del campo”, relató el comunicador. Tras el partido, el DT explicó el movimiento acorde a las palabras de Romo: “Luego el técnico explicó que los motivos del cambio fue por temas tácticos y que aparte el colombiano había venido con una carga física fuerte durante varios partidos”

Sobre su renovación, agregó: “La renovación del contrato de James Rodríguez es una incógnita, y si bien hace una semana había la intención de renovar, tras los últimos partidos, la opción parece diluirse, James Rodríguez podría tomar una decisión importante en los próximos días ya de cara al final del torneo, para decir adiós al conjunto del León, debido a los resultados”.

¿Cuándo vuelve a jugar León por la Jornada 15 del Apertura 2025?

De cara a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, León estará jugando en condición de local el próximo sábado 25 de octubre desde las 18:00 horas. El duelo será ante Pumas UNAM en el Nou Camp de la ciudad de León, donde le cuadro esmeralda buscará dar signos de vida en la competencia.

