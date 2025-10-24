Este sábado 25 de octubre se lleva a cabo una nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas. Más allá de que un partido de esta magnitud siempre es importante, ambos equipos también se juegan cosas relevantes de cara a la recta final de la Liga MX.

Este será el primer Clásico Tapatío para Gabriel Milito al mando de Chivas, mientras que Diego Cocca volverá a visitar el Estadio Akron tras su regreso a Atlas. En la previa al partido, le consultamos a la Inteligencia Artificial que nos indique un pronóstico del encuentro con un resultado exacto.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial

‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, indicó que los clásicos “son siempre impredecibles y llenos de emoción” pero, según su análisis del momento de ambos equipos, el vencedor del partido de este sábado será Chivas con un resultado de 2-1.

De acuerdo a la IA de Google, los goles del Rebaño los harán Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando González, mientras que la anotación de Atlas estaría a cargo de Uroš Đurđević aunque al conjunto de Diego Cocca no le alcanzaría para al menos sumar un punto en el Estadio Akron.

Gabriel Milito estará en su primer Clásico Tapatío (Getty Images)

“Chivas se lleva la victoria en casa por su mayor capacidad para generar peligro y por la contundencia en los momentos clave, mientras que Atlas muestra una buena reacción, pero paga el precio de los errores defensivos en un Clásico fundamental para las aspiraciones de ambos equipos”, explicó ‘Gemini’ en su análisis del Clásico Tapatío.

Atlas lleva una racha invicta de tres partidos contra Chivas con dos victorias y un empate. La última vez que el Rebaño se llevó el triunfo en el Clásico Tapatío fue en abril de 2024, por lo que está por verse si el pronóstico de la Inteligencia Artificial es correcto.

En síntesis