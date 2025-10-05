León no está pasando por su mejor presente futbolístico en este 2025. Después de la salida de Eduardo Berizzo por malos resultados, se esperaba que con el nuevo entrenador las cosas pudieran cambiar en medio de la temporada. Sin embargo, el debut de Nacho Ambriz no fue el esperado y La Fiera volvió a sufrir otro duro golpe en el torneo tras perder por 4-2 ante Toluca por la jornada 12.

Está claro que se enfrentaron al mejor equipo de México en la actualidad y que no iba a ser nada fácil quedarse con los tres puntos que lo hubieran puesto en zona de clasificación a los Play-In. El nivel mostrado por los dirigidos por Ambriz dejó dudas y la preocupación comienza a crecer en el entorno del club.

James Rodríguez fue uno de los protagonistas del equipo perdedor tras anotar un gol de penal en el encuentro. Pese a su tanto, el colombiano no pudo evitar la caída y su rostro al final del partido reflejó toda la frustración por el mal momento que atraviesa el equipo.

El mediocampista se mostró muy disconforme tras la derrota de su equipo y su reacción llamó la atención de los aficionados, que esperaban una mejor versión del conjunto esmeralda con el cambio de entrenador, quién deberá seguir trabajando.

El León necesita recuperarse lo antes posible si quiere mantener las aspiraciones de llegar a la fase final del campeonato. Los próximos encuentros serán determinantes para definir el rumbo de un equipo que no está pasando por su mejor presente.

¿Qué pasará con el futuro de James Rodríguez?

James Rodríguez termina su contrato con León a fin de año y todos los caminos apuntan a que no seguirá en la próxima temporada. Ni el club ni el entorno del futbolista se han acercado para renovarlo y su futuro podría estar en la MLS, donde varios equipos ya lo tienen en carpeta.

