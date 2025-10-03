Por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Atlas y Juárez se miden desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara. Con realidades distintas, los dos equipos van en búsqueda de ganar para intentar acercarse a sus objetivos.
ver también
Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX: días, horarios y TV de cada uno de los juegos
El equipo a cargo de Diego Cocca viene de una importantísima victoria por 3-2 ante Necaxa en condición de local que le sirvió para salir del fondo de la Tabla General. Afuera de todo aún, el conjunto rojinegro necesita las tres unidades para acercarse a los puestos de Play-In.
Del lado del equipo dirigido por Martín Varini, arriban con una buen victoria en casa por 2-0 ante León, que decretó la salida del entrenador de la Fiera. Con 18 unidades, están en zona de Play-In y apuntan a pelear el acceso directo a la Liguilla.
La alineación confirmada de Atlas vs. Juárez
- Camilo Vargas
- Gaddi Aguirre
- Matheus Dória
- Adrián Mora
- Gustavo Ferrareis
- Paulo Ramírez
- Alonso Ramírez
- Sergio Hernández
- Diego González
- Mateo García
- Uros Durdevic
- DT: Diego Cocca
ver también
¿Cuál será su futuro? Dos clubes se meten en la carrera por quedarse con Gilberto Mora
La alineación confirmada de Juárez vs. Atlas
- Sebastián Jurado
- Jesús Murillo
- Denzell García
- José García
- Alejandro Mayorga
- Madson de Souza Silva
- Guilherme Castilho
- Homer Martínez
- José Luis Rodríguez
- Rodolfo Pizarro
- Óscar Estupiñán
- DT: Martín Varini