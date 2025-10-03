Por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Atlas y Juárez se miden desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara. Con realidades distintas, los dos equipos van en búsqueda de ganar para intentar acercarse a sus objetivos.

El equipo a cargo de Diego Cocca viene de una importantísima victoria por 3-2 ante Necaxa en condición de local que le sirvió para salir del fondo de la Tabla General. Afuera de todo aún, el conjunto rojinegro necesita las tres unidades para acercarse a los puestos de Play-In.

Del lado del equipo dirigido por Martín Varini, arriban con una buen victoria en casa por 2-0 ante León, que decretó la salida del entrenador de la Fiera. Con 18 unidades, están en zona de Play-In y apuntan a pelear el acceso directo a la Liguilla.

La alineación confirmada de Atlas vs. Juárez

Camilo Vargas

Gaddi Aguirre

Matheus Dória

Adrián Mora

Gustavo Ferrareis

Paulo Ramírez

Alonso Ramírez

Sergio Hernández

Diego González

Mateo García

Uros Durdevic

DT: Diego Cocca

