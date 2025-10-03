Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Las alineaciones confirmadas de Atlas vs. FC Juárez por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX

Los Zorros y los Bravos se enfrentan por una nueva Jornada de la Primera División de México y ambos buscarán la victoria.

Por Agustín Zabaleta

Atlas y Juárez se miden en el marco de una nueva jornada de la Liga XM
© Getty ImagesAtlas y Juárez se miden en el marco de una nueva jornada de la Liga XM

Por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MXAtlas y Juárez se miden desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara. Con realidades distintas, los dos equipos van en búsqueda de ganar para intentar acercarse a sus objetivos.

Publicidad
Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX: días, horarios y TV de cada uno de los juegos

ver también

Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX: días, horarios y TV de cada uno de los juegos

El equipo a cargo de Diego Cocca viene de una importantísima victoria por 3-2 ante Necaxa en condición de local que le sirvió para salir del fondo de la Tabla General. Afuera de todo aún, el conjunto rojinegro necesita las tres unidades para acercarse a los puestos de Play-In.

Del lado del equipo dirigido por Martín Varini, arriban con una buen victoria en casa por 2-0 ante León, que decretó la salida del entrenador de la Fiera. Con 18 unidades, están en zona de Play-In y apuntan a pelear el acceso directo a la Liguilla.

La alineación confirmada de Atlas vs. Juárez

  • Camilo Vargas
  • Gaddi Aguirre
  • Matheus Dória
  • Adrián Mora
  • Gustavo Ferrareis
  • Paulo Ramírez
  • Alonso Ramírez
  • Sergio Hernández
  • Diego González
  • Mateo García
  • Uros Durdevic
  • DT: Diego Cocca
Publicidad
¿Cuál será su futuro? Dos clubes se meten en la carrera por quedarse con Gilberto Mora

ver también

¿Cuál será su futuro? Dos clubes se meten en la carrera por quedarse con Gilberto Mora

La alineación confirmada de Juárez vs. Atlas

  • Sebastián Jurado
  • Jesús Murillo
  • Denzell García
  • José García
  • Alejandro Mayorga
  • Madson de Souza Silva
  • Guilherme Castilho
  • Homer Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • Rodolfo Pizarro
  • Óscar Estupiñán
  • DT: Martín Varini
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Atlas vs. FC Juárez va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO
Liga MX

¿Atlas vs. FC Juárez va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO

Liga MX: la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras los juegos del viernes
Liga MX

Liga MX: la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras los juegos del viernes

¿Se va o se queda? Eduardo Berizzo responde sobre su futuro tras una nueva caída de León
Liga MX

¿Se va o se queda? Eduardo Berizzo responde sobre su futuro tras una nueva caída de León

Liga MX: las posiciones del Torneo Apertura tras los juegos del viernes
Liga MX

Liga MX: las posiciones del Torneo Apertura tras los juegos del viernes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo