Las alineaciones de Atlas vs. Santos Laguna por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este sábado 13 de septiembre se disputan cinco partidos del Apertura 2025 después de lo que fue la Fecha FIFA. Uno de los juegos tiene como protagonistas a Atlas y a Santos Laguna, dos equipos que necesitan ganar en un encuentro que inicia a las 19:00hs

Con respecto a los Rojinegros, Atlas viene de perder por 1-0 ante Pumas en la jornada pasada y acumula seis partidos sin ganar en la Liga MX. De hecho su único triunfo fue en el debut y los Zorros aún no pudieron sumar de a 3 desde el regreso de Diego Cocca.

Por el lado de los Laguneros, Santos Laguna también es un equipo que se encuentra en un mal momento. Los Guerreros perdieron por 1-0 ante Tigres y llevan tres partidos sin ganar en el Apertura 2025, por lo que buscarán llevarse un buen resultado de Jalisco.

La probable alineación de Atlas

Camilo Vargas

Paulo Ramírez

Gaddi Aguirre

Matheus Dória

Adrián Mora

Gustavo Ferrareis

Diego González

José Lozano

Víctor Ríos

Gustavo del Prete

Uros Djurdjevic

La probable alineación de Santos Laguna