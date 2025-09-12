En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, Atlas recibe a Santos Laguna en el marco de una nueva fecha de la Primera División de México. Ambos equipos van por la victoria para intentar salir de la parte baja de la tabla de posiciones.

El conjunto dirigido por Diego Cocca viene de cosechar una dolorosa derrota en condición de visitante por 1-0 luego de un gol en la última pelota ante Pumas UNAM. Con solo 5 unidades, los Zorros marchan 15°, apenas un punto encima de los últimos equipos.

Del lado del visitante, el conjunto a cargo de Francisco Rodríguez tampoco tiene su mejor rendimiento ya que marcha en el 11° puesto con apenas 6 puntos. En la última fecha obtuvo una derrota tras perder por 1-0 ante Tigres UANL con un gol de Ángel Correa.

¿A qué hora juegan Atlas vs. Santos Laguna por el Apertura 2025?

El juego entre Atlas vs. Santos Laguna por el Apertura 2025 tendrá lugar este sábado 13 de septiembre a partir de las 19:00 horas (Ciudad de México). El escenario para este juego será el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara.

¿Cómo ver Atlas vs. Santos Laguna por el Apertura 2025?

El partido entre Santos Laguna vs. Querétaro por el Apertura 2025 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en exclusiva a través de ViX Premium, que se puede sintonizar a través de Amazon Prime Video.