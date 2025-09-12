Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Atlas vs. Santos Laguna va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

Los Zorros y los Guerreros se enfrentan en una nueva jornada de la Primera División de México y se podrá ver por televisión.

Por Agustín Zabaleta

Atlas y Santos Laguna se miden por la Jornada 8 del Apertura 2025
© Getty ImagesAtlas y Santos Laguna se miden por la Jornada 8 del Apertura 2025

En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MXAtlas recibe a Santos Laguna en el marco de una nueva fecha de la Primera División de México. Ambos equipos van por la victoria para intentar salir de la parte baja de la tabla de posiciones.

[Mira EN VIVO Atlas vs. Santos Laguna con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

¡Desahogo total! Aaron Ramsey le dio la victoria a Pumas UNAM ante Atlas en el cierre del partido

ver también

¡Desahogo total! Aaron Ramsey le dio la victoria a Pumas UNAM ante Atlas en el cierre del partido

El conjunto dirigido por Diego Cocca viene de cosechar una dolorosa derrota en condición de visitante por 1-0 luego de un gol en la última pelota ante Pumas UNAM. Con solo 5 unidades, los Zorros marchan 15°, apenas un punto encima de los últimos equipos.

Del lado del visitante, el conjunto a cargo de Francisco Rodríguez tampoco tiene su mejor rendimiento ya que marcha en el 11° puesto con apenas 6 puntos. En la última fecha obtuvo una derrota tras perder por 1-0 ante Tigres UANL con un gol de Ángel Correa.

Publicidad

¿A qué hora juegan Atlas vs. Santos Laguna por el Apertura 2025?  

El juego entre Atlas vs. Santos Laguna por el Apertura 2025 tendrá lugar este sábado 13 de septiembre a partir de las 19:00 horas (Ciudad de México). El escenario para este juego será el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara.

¡Una definición exquisita! Ángel Correa tuvo revancha y marcó para Tigres UANL ante Santos Laguna

ver también

¡Una definición exquisita! Ángel Correa tuvo revancha y marcó para Tigres UANL ante Santos Laguna

¿Cómo ver Atlas vs. Santos Laguna por el Apertura 2025?   

El partido entre Santos Laguna vs. Querétaro por el Apertura 2025 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en exclusiva a través de ViX Premium, que se puede sintonizar a través de Amazon Prime Video.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega Camilo Vargas en Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas?
Conmebol

¿Por qué no juega Camilo Vargas en Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas?

El Santos de Neymar podría fichar a un jugador de Atlas
Liga MX

El Santos de Neymar podría fichar a un jugador de Atlas

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la séptima fecha del Apertura 2025
Liga MX

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la séptima fecha del Apertura 2025

Liga MX: las posiciones del Torneo Apertura tras los juegos del viernes
Liga MX

Liga MX: las posiciones del Torneo Apertura tras los juegos del viernes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo