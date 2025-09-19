Por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Mazatlán y Atlas se miden desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio El Encanta de la ciudad de Mazatlán. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones.

El equipo a cargo de Robert Dante Siboldi viene de caer goleado por 4-1 en condición de local ante Pumas UNAM y, pese al impresionante marcador, tiene 6 puntos y está 14°, a solo 5 unidades de ingresar al Play-In. Una victoria lo volvería a meter en la conversación.

Del lado del equipo dirigido por Diego Cocca, arriban con una igualdad en casa por 2-2 ante Santos Laguna. Los Zorros también arriban al partido con 6 unidades y buscarán sumar en rodeo ajeno para también acercarse a las posiciones de clasificación a los playoffs.

La posible alineación de Mazatlán vs. Atlas

Ricardo Gutiérrez

Lucas Merolla

Facundo Almada

Bryan Colula

Mauro Zaleta

Sebastián Fierro

Jordan Sierra

Nicolás Benedetti

Édgar Bárcenas

Fábio Gomes

Omar Moreno

DT: Robert Dante Siboldi

La posible alineación de Atlas vs. Mazatlán