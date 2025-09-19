Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Las posibles alineaciones de Mazatlán vs. Atlas por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX

Los Cañoneros y los Zorros se enfrentan por una nueva Jornada de la Primera División de México y buscarán salir del fondo de la tabla.

Por Agustín Zabaleta

Los Cañoneros y los Zorros se enfrentan por una nueva Jornada de la Primera División de México
© Getty ImagesLos Cañoneros y los Zorros se enfrentan por una nueva Jornada de la Primera División de México

Por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MXMazatlán Atlas se miden desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio El Encanta de la ciudad de Mazatlán. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones.

¿Volverá Memo Ochoa a la Liga MX? Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre su regreso

ver también

¿Volverá Memo Ochoa a la Liga MX? Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre su regreso

El equipo a cargo de Robert Dante Siboldi viene de caer goleado por 4-1 en condición de local ante Pumas UNAM y, pese al impresionante marcador, tiene 6 puntos y está 14°, a solo 5 unidades de ingresar al Play-In. Una victoria lo volvería a meter en la conversación.

Del lado del equipo dirigido por Diego Cocca, arriban con una igualdad en casa por 2-2 ante Santos Laguna. Los Zorros también arriban al partido con 6 unidades y buscarán sumar en rodeo ajeno para también acercarse a las posiciones de clasificación a los playoffs.

Publicidad

La posible alineación de Mazatlán vs. Atlas

  • Ricardo Gutiérrez
  • Lucas Merolla
  • Facundo Almada
  • Bryan Colula
  • Mauro Zaleta
  • Sebastián Fierro
  • Jordan Sierra
  • Nicolás Benedetti
  • Édgar Bárcenas
  • Fábio Gomes
  • Omar Moreno
  • DT: Robert Dante Siboldi
¿Qué dijo Marco Antonio Ortiz tras la polémica arbitral en Atlas vs. América?

ver también

¿Qué dijo Marco Antonio Ortiz tras la polémica arbitral en Atlas vs. América?

La posible alineación de Atlas vs. Mazatlán

  • Camilo Vargas
  • Gaddi Aguirre
  • Matheus Dória
  • Adrián Mora
  • José Lozano
  • Gustavo Ferrareis
  • Aldo Rocha
  • Víctor Ríos
  • Diego González
  • Gustavo Del Prete
  • Uros Djurdjevic
  • DT: Diego Cocca
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas a 9 jornadas de terminar el Apertura 2025?
Liga MX

¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas a 9 jornadas de terminar el Apertura 2025?

¡Tapadón de Keylor! El tremendo penal atajado por Navas en Mazatlán - Pumas
Pumas de la UNAM

¡Tapadón de Keylor! El tremendo penal atajado por Navas en Mazatlán - Pumas

¿Por qué no juegan Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla en Mazatlán vs. Pumas UNAM?
Liga MX

¿Por qué no juegan Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla en Mazatlán vs. Pumas UNAM?

¿Por qué no juega Ángel Sepúlveda en Cruz Azul vs. Juárez por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Ángel Sepúlveda en Cruz Azul vs. Juárez por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo