Las alineaciones de Rayados vs. Tigres UANL por la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX

La Liga MX se paraliza este sábado por el Clásico Regio entre Rayados de Monterrey y Tigres UANL. Desde las 19.05, ambos conjuntos se verán las caras en el Estadio BBVA por la Jornada 16 del Apertura 2025 en un partido clave para sus aspiraciones de mantenerse en los puestos altos de la tabla de posiciones.
El local, Rayados, marcha quinto con 30 unidades y viene de perder por 2-0 ante el líder Cruz Azul. Además, en dicho encuentro sufrió la expulsión de Óliver Torres, una baja sensible para Domènec Torrent. Tigres, en cambio, está tercero con 32 puntos y viene de vencer a Xolos en condición de local.
Probable alineación de Rayados
- Santiago Melé
- Stefan Medina
- Ricardo Chávez
- Sergio Ramos
- Gerardo Arteaga
- Jorge Rodríguez
- Jesús Corona
- Fidel Ambriz
- Sergio Canales
- Lucas Ocampos
- Sergio Berterame
- DT: Domènec Torrent
Abrazo entre Sergio Ramos y Juan Brunetta (GETTY IMAGES)
Posible alineación de Tigres UANL
- Nahuel Guzmán
- Javier Aquino
- Joaquim
- Jesús Angulo
- Jesús Garza
- Juan Pablo Vigón
- Diego Sánchez
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Oziel Herrera
- André-Pierre Gignac
- DT: Guido Pizarro