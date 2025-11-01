Las alineaciones de Rayados vs. Tigres UANL por la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX

La Liga MX se paraliza este sábado por el Clásico Regio entre Rayados de Monterrey y Tigres UANL. Desde las 19.05, ambos conjuntos se verán las caras en el Estadio BBVA por la Jornada 16 del Apertura 2025 en un partido clave para sus aspiraciones de mantenerse en los puestos altos de la tabla de posiciones.

El local, Rayados, marcha quinto con 30 unidades y viene de perder por 2-0 ante el líder Cruz Azul. Además, en dicho encuentro sufrió la expulsión de Óliver Torres, una baja sensible para Domènec Torrent. Tigres, en cambio, está tercero con 32 puntos y viene de vencer a Xolos en condición de local.

Probable alineación de Rayados

Santiago Melé

Stefan Medina

Ricardo Chávez

Sergio Ramos

Gerardo Arteaga

Jorge Rodríguez

Jesús Corona

Fidel Ambriz

Sergio Canales

Lucas Ocampos

Sergio Berterame

DT: Domènec Torrent

Abrazo entre Sergio Ramos y Juan Brunetta (GETTY IMAGES)

Posible alineación de Tigres UANL