Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Las alineaciones de Tigres UANL vs. Necaxa por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

Los Felinos y los Rayos se enfrentan en la reanudación de la competencia nacional de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Tigres UANL y Necaxa se enfrentan en la reanudación del Apertura 2025 de la Liga MX
© Getty ImagesTigres UANL y Necaxa se enfrentan en la reanudación del Apertura 2025 de la Liga MX

Por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MXTigres UANL Necaxa se miden este viernes 17 de octubre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Con realidades distintas, los dos equipos van en búsqueda de ganar para intentar acercarse a sus objetivos.

Publicidad

El equipo a cargo de Guido Pizarro viene de un empate por 1-1 ante Cruz Azul en casa que no le permitió acercarse al liderato de la tabla de posiciones. Con 23 unidades, marcha 5° y ahora necesita las tres unidades para no quedar relegado en la pelea por ser el #1.

Del lado del equipo dirigido por Fernando Gago, arriban con una dolorosa derrota en condición de local por 1-0 ante Pachuca. Con apenas 9 puntos, los Rayos son anteúltimos en el torneo y aún están lejos de siquiera ingresar a los puestos de Play-In.

La alineación de Tigres UANL vs. Necaxa

  • Nahuel Guzmán
  • Javier Aquino
  • Joaquim
  • Jesús Angulo
  • Marco Farfán
  • Fernando Gorriarán
  • Juan Brunetta
  • Diego Lainez
  • Ángel Correa
  • Marcelo Flores
  • André-Pierre Gignac
  • DT: Guido Pizarro
Publicidad

La alineación de Necaxa vs. Tigres UANL

  • Ezequiel Unsain
  • Emilio Lara
  • Tomás Jacob
  • Cristian Calderón
  • Kevin Rosero
  • Iván Rodríguez
  • Agustín Palavecino
  • Franco Rossano
  • Joao Rojas
  • Diber Cambindo
  • Tomás Badaloni
  • DT: Fernando Gago
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Ex entrenador de Tigres UANL estaría en el radar para asumir en Pachuca
Liga MX

Ex entrenador de Tigres UANL estaría en el radar para asumir en Pachuca

Julián Quiñones no regresa a Atlas ni a Tigres
Liga MX

Julián Quiñones no regresa a Atlas ni a Tigres

La reacción de los aficionados de Francia a la convocatoria de Florian Thauvin
Eliminatorias UEFA

La reacción de los aficionados de Francia a la convocatoria de Florian Thauvin

Las alineaciones de Atlético San Luis vs. Atlas por el Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Atlético San Luis vs. Atlas por el Apertura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo