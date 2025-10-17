Por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL y Necaxa se miden este viernes 17 de octubre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Con realidades distintas, los dos equipos van en búsqueda de ganar para intentar acercarse a sus objetivos.
El equipo a cargo de Guido Pizarro viene de un empate por 1-1 ante Cruz Azul en casa que no le permitió acercarse al liderato de la tabla de posiciones. Con 23 unidades, marcha 5° y ahora necesita las tres unidades para no quedar relegado en la pelea por ser el #1.
Del lado del equipo dirigido por Fernando Gago, arriban con una dolorosa derrota en condición de local por 1-0 ante Pachuca. Con apenas 9 puntos, los Rayos son anteúltimos en el torneo y aún están lejos de siquiera ingresar a los puestos de Play-In.
La alineación de Tigres UANL vs. Necaxa
- Nahuel Guzmán
- Javier Aquino
- Joaquim
- Jesús Angulo
- Marco Farfán
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
- Ángel Correa
- Marcelo Flores
- André-Pierre Gignac
- DT: Guido Pizarro
La alineación de Necaxa vs. Tigres UANL
- Ezequiel Unsain
- Emilio Lara
- Tomás Jacob
- Cristian Calderón
- Kevin Rosero
- Iván Rodríguez
- Agustín Palavecino
- Franco Rossano
- Joao Rojas
- Diber Cambindo
- Tomás Badaloni
- DT: Fernando Gago