Las alineaciones de Tigres UANL vs. Xolos por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este sábado 25 de octubre se disputarán cuatro partidos por la Jornada 15 de la Liga MX. Uno de estos juegos tiene como protagonistas a Tigres UANL y a Xolos, que se enfrentan en un duelo clave pensando en la Liguilla. El encuentro inicia a las 17:00hs (CDMX) en El Volcán.

Por el lado del local, Tigres viene de ganarle por 2-1 a Pachuca y acumula dos victorias consecutivas en el Apertura 2025. El equipo de Guido Pizarro está 4° en la tabla pero tiene la posibilidad de avanzar al menos una posición si es que gana este sábado ante Xolos.

Con respecto a Tijuana, el conjunto de Sebastián Abreu lucha por quedarse con la sexta posición para clasificar directo a la Liguilla. Xolos viene de perder por 4-3 con Club Puebla en la jornada doble y acumula una racha negativa de dos partidos sin ganar en la Liga MX.

La probable alineación de Tigres

Nahuel Guzmán

Joaquim Pereira

Marco Farfán

Juan Purata

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Javier Aquino

Diego Sánchez

Ángel Correa

Sebastián Córdova

Nicolás Ibáñez

La probable alineación de Xolos