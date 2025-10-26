Es tendencia:
LIGA MX

Las alineaciones de Toluca vs. Pachuca por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX

Toluca quiere sumar de a tres para quedar como único líder del Apertura 2025 a falta de dos jornadas para que termine el certamen.

Por Ramiro Canessa

Toluca vs. Pachuca por el Apertura 2025.
© Getty ImagesToluca vs. Pachuca por el Apertura 2025.

Este domingo se terminará de disputar la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 y comenzará a definirse qué equipos estarán en los playoffs, cuáles irán al Play-In y quiénes quedarán fuera de todo. Toluca, uno de los mejores equipos del torneo, recibirá a Pachuca en el Estadio Nemesio Díez en un partido crucial para sus aspiraciones.

El encuentro comenzará a las 19:00 hs de la CDMX y promete emociones intensas, ya que ambos equipos necesitan sumar puntos. Toluca quiere mantener su primer lugar en la tabla y consolidar su posición de privilegio, mientras que Pachuca busca evitar sorpresas en las últimas jornadas que podrían costarles la eliminación.

Los Diablos Rojos llegan con un empate en la jornada anterior, en su visita a Xolos de Tijuana, donde igualaron 0-0. Esta igualdad representó una oportunidad desperdiciada para aumentar la ventaja sobre sus principales perseguidores, por lo que buscarán redimirse frente a su afición.

Pachuca, por su parte, viene de una dura derrota por 2-1 ante Tigres y no encuentra su mejor versión en el campeonato. A pesar de haber iniciado el torneo con puntaje perfecto, su rendimiento ha caído y necesitan sumar urgentemente para mantener sus posibilidades de clasificar.

Alineación de Toluca para recibir a Pachuca

  • Hugo González
  • Diego Barbosa
  • Federico Pereira
  • Everardo del Villar
  • Jesús Gallardo
  • Marcel Ruiz
  • Nicolás Castro
  • Franco Romero
  • Alexis Vega
  • Jesús Angulo
  • Robert Morales

Alineación de Pachuca para visitar el Nemesio Díez

  • Carlos Moreno
  • Daniel Aceves
  • Jorge Berlanga
  • Sergio Barreto
  • Brian García
  • Víctor Guzmán
  • William Carvalho
  • Alan Bautista
  • Enner Valencia
  • Luis Quiñones
  • Kenedy

En sintésis

  • Objetivos opuestos en el cierre del torneo: Toluca busca asegurar el liderato y la clasificación directa a Playoffs; Pachuca lucha por sumar puntos para evitar la eliminación.
  • Necesidad de redención para ambos: Toluca viene de un empate 0-0 que desaprovechó para alejarse en la punta; Pachuca necesita reponerse de una derrota (2-1 vs. Tigres) y su mala racha.
  • Duelo en el Nemesio Díez: Partido clave de la Jornada 15 para definir las posiciones de cara a la Liguilla y el Play-In.
