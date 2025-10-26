Las alineaciones de Toluca vs. Pachuca por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este domingo se terminará de disputar la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 y comenzará a definirse qué equipos estarán en los playoffs, cuáles irán al Play-In y quiénes quedarán fuera de todo. Toluca, uno de los mejores equipos del torneo, recibirá a Pachuca en el Estadio Nemesio Díez en un partido crucial para sus aspiraciones.

El encuentro comenzará a las 19:00 hs de la CDMX y promete emociones intensas, ya que ambos equipos necesitan sumar puntos. Toluca quiere mantener su primer lugar en la tabla y consolidar su posición de privilegio, mientras que Pachuca busca evitar sorpresas en las últimas jornadas que podrían costarles la eliminación.

Los Diablos Rojos llegan con un empate en la jornada anterior, en su visita a Xolos de Tijuana, donde igualaron 0-0. Esta igualdad representó una oportunidad desperdiciada para aumentar la ventaja sobre sus principales perseguidores, por lo que buscarán redimirse frente a su afición.

Pachuca, por su parte, viene de una dura derrota por 2-1 ante Tigres y no encuentra su mejor versión en el campeonato. A pesar de haber iniciado el torneo con puntaje perfecto, su rendimiento ha caído y necesitan sumar urgentemente para mantener sus posibilidades de clasificar.

Alineación de Toluca para recibir a Pachuca

Hugo González



Diego Barbosa



Federico Pereira



Everardo del Villar



Jesús Gallardo



Marcel Ruiz



Nicolás Castro



Franco Romero



Alexis Vega



Jesús Angulo



Robert Morales



Alineación de Pachuca para visitar el Nemesio Díez

Carlos Moreno



Daniel Aceves



Jorge Berlanga



Sergio Barreto



Brian García



Víctor Guzmán



William Carvalho



Alan Bautista



Enner Valencia



Luis Quiñones



Kenedy

En sintésis

Objetivos opuestos en el cierre del torneo: Toluca busca asegurar el liderato y la clasificación directa a Playoffs; Pachuca lucha por sumar puntos para evitar la eliminación.

