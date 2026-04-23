Miguel Herrera evidenció plan de la FMF para sumar a la Selección Mexicana a la Liga MX

En tiempos en los que la Liga MX espera por confirmar si avanzará en la decisión final de cancelar para siempre los ascensos y descensos, Miguel Herrera reveló un nuevo escándalo que involucra a la Primera División del futbol mexicano y a la Selección con una idea que hubiese revolucionado el mundo del deporte.

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En conversación con David Faitelson, el Piojo develó que un alto directivo de la FMF le propuso que la Selección Mexicano se incorpore a la Liga MX como el equipo número 19 de la competencia doméstica. Claro, Herrera se manifestó completamente en contra de esta situación, ya que entendía que, por sentido común, era impracticable y sin ningún sentido de llevar adelante.

Herrera desestimó la idea de la Selección Mexicana en la Liga MX

“A mí, sentado en esa situación de ver todos los técnicos que no se estaban tocando me dijeron: ‘Oye, ¿y si la Selección juega el torneo como el equipo 19?’ Imagínate, la gente se va a dar cuenta cuando está empezando. Así me lo propuso uno de los directivos y le dije: ‘A ver, espérame, si yo en la semana juego contra Tijuana y (Gilberto) Mora viene para acá, entonces se lo quito a Tijuana y voy a jugar contra ellos… Entonces imagínate’. Yo se lo dije, no puede ser”, comentó Herrera entre risas.

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La situación, sin dudas, sería más que particular. Lo que plantea Herrera es el sin sentido de poder convocar a jugadores que estén en sus equipos rivales para debilitarlos. Por otro lado, los jugadores que militan en el futbol europeo tampoco podrían estar debido a que por algo están establecidas las fechas FIFAS y sus respectivos parones de selecciones.

Por una cuestión de los famosos códigos del futbol, Herrera decidió no revelar quién fue aquel directivo que le acercó esta propuesta. Finalmente, terminó quedando en el aire y sin posibilidad alguna de concretarse, pero el hecho de que se haya deslizado deja en evidencia, una vez más, las irregularidades de la conducción del futbol mexicano.

En síntesis

Miguel Herrera reveló que un directivo propuso integrar a la Selección Mexicana en Liga MX.

reveló que un directivo propuso integrar a la en Liga MX. La propuesta sugería que el conjunto nacional participara como el equipo número 19 del torneo.

del torneo. El entrenador rechazó la idea por la imposibilidad de convocar jugadores de clubes rivales semanalmente.