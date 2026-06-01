La diferencia de valor entre las plantillas de los Bleus y el Tri de cara al certamen internacional que iniciará el próximo 11 de junio.

Tras varias semanas de rumores, finalmente Javier Aguirre dio a conocer a los 26 representantes de la Selección Mexicana que estarán presentes en el Mundial 2026. El Vasco recortó a varios futbolistas y muchos de ellos son algunos que han tenido participación en los últimos años.

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Ahora, con las plantillas completas de las selecciones nacionales, el sitio especializado Transfermarkt reveló el valor de cada una de las 48 selecciones y las ordenó en un Ranking. En el caso del Tri, el valor de sus seleccionados suman 194,60 millones de euros.

El equipo nacional se coloca 28 entre las 48 selecciones, quedando situada en la mitad con menor valor. Este indicador, si bien es solo un número también indica el potencial internacional de sus jugadores, algo que México ha ido perdiendo con el paso de los años.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

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Cabe recordar que con los dedos de una mano se pueden mencionar a jugadores del país que se desempeñan en los mejores equipos del mundo, y eso merma el valor de jugadores. El desarrollo de jugadores es importante para que puedan emigrar y transformarse en representantes de elite en el Viejo Continente.

Volviendo al Ranking, el equipo del Vasco se codea con equipos como Canadá, Escocia, República Checa o Paraguay, equipos del segundo o tercer orden mundial. Lejos de las potencias como Francia, Inglaterra, España o Portugal, cuyo valor de planteles superan los 1000 millones de euros.

El valor de plantilla de las 48 Selecciones del Mundial 2026

Francia – 1,53 mil mill. € Inglaterra – 1,31 mil mill. € España – 1,26 mil mill. € Portugal – 1,02 mil mill. € Alemania – 998,00 mill. € Brasil – 912,20 mill. € Países Bajos – 837,20 mill. € Argentina – 818,50 mill. € Noruega – 601,00 mill. € Bélgica – 542,90 mill. € Turquía – 536,20 mill. € Costa de Marfil – 530,90 mill. € Marruecos – 488,20 mill. € Senegal – 485,90 mill. € Suecia – 428,18 mill. € Uruguay – 405,80 mill. € Croacia – 385,70 mill. € Estados Unidos – 378,20 mill. € Ecuador – 376,20 mill. € Suiza – 333,60 mill. € Colombia – 305,25 mill. € Japón – 278,90 mill. € Austria – 271,70 mill. € Argelia – 257,60 mill. € Ghana – 233,75 mill. € Canadá – 203,05 mill. € Escocia – 196,23 mill. € México – 194,60 mill. € Chequia – 190,18 mill. € Paraguay – 157,15 mill. € Bosnia-Herzegovina – 152,70 mill. € RD Congo – 149,05 mill. € Corea del Sur – 142,30 mill. € Egipto – 134,68 mill. € Australia – 73,65 mill. € Uzbekistán – 73,03 mill. € Túnez – 69,45 mill. € Cabo Verde – 56,18 mill. € Haití – 55,53 mill. € Sudáfrica – 45,80 mill. € Arabia Saudita – 38,10 mill. € Nueva Zelanda – 35,35 mill. € Panamá – 34,83 mill. € Irán – 32,65 mill. € Curazao – 26,03 mill. € Irak – 21,05 mill. € Catar – 20,48 mill. € Jordania – 20,13 mill. €

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En síntesis