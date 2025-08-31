En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM recibe a Atlas con la clara intención de ganar para escalar en la tabla y no quedar relegado. El partido será este domingo 31 de agosto desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana.

Para este duelo, el director técnico Efraín Juárez no contará con una pieza que llegó para ser importante. El mediocentro Aaron Ramsey estará no será titular e integrará el banquillo. Pese a su debut en la fecha pasada, será suplente otra vez. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Atlas?

Con esta noticia, el volante Alan Medina se sumará al mediocampo del equipo y demostrará que puede estar a la altura cuando se lo necesite en dicho sector. De esta manera, el cuadro al mando del estratega mexicano intentará hacer pie con la dupla central que conformará con José Caicedo.

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. Atlas sin Aaron Ramsey?

Sin Aaron Ramsey el conjunto universitario formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojinegros: Navas; Bennevendo, Azuaje, Silva, Angulo; Caicedo, Medina; Vite, Carrasquilla, Ruvalcaba; y Martínez.