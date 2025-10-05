¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025?

Pumas UNAM recibe a Chivas de Guadalajara por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX con la misión de obtener un victoria que le permita dejar atrás la zona de peligro en el Play-In para comenzar a pensar en grande en la última parte del año. En ese contexto, los Universitarios no podrán contar con su máxima estrella, Aaron Ramsey, quien no será opción ni en el banquillo de los relevos.

El motivo por el que Ramsey no juega en Pumas vs. Chivas

El centrocampista gales venía sumando continuidad y buenas presentaciones con Pumas, pero las molestias físicas volvieron a aparecer para marginarlo de los campos de juegos. En los últimos días se especulaba con este escenario se podía llegar a dar, algo que finalmente se terminó cumpliendo, lo que obligó a Efraín Juárez a rearmar el XI inicialista sin su principal figura.

“Aaron Ramsey está en duda para el juego ante Chivas por molestias físicas que presentó en los entrenamientos del jueves. Hoy no pudo concluir el entrenamiento de este día pues persistieron las molestias”, había informado en el transcurso de la semana ESPN. La baja se convirtió en realidad.

De esta manera, su reemplazante en el centro del campo será Alan Medina. Aunque la calidad del galés parece irremplazable, el mexicano tendrá la oportunidad de demostrar que puede sumar minutos con regularidad en caso de que así lo requieran. Ante Chivas, es una posibilidad grata para que el equipo sea comandado por el atacante de 28 años.

