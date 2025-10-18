En el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UANM visita a Rayados con el objetivo de ganar para escalar en la tabla. El partido será este sábado 18 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe.

Para este compromiso, el entrenador Efraín Juárez no contará con una pieza que llegó para ser titular. El mediocentro Aaron Ramsey estará ausente y ni siquiera integrará el banquillo. El futbolista aún no se recuperó de una lesión muscular y no estará disponible por varias jornadas.

¿Quién será el reemplazo de Aaron Ramsey en Rayados vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, Alan Medina se suma al equipo titular y estará junto a Adalberto Carrasquilla y José Caicedo en el mediocampo. El futbolista intentará demostrar que puede ser de la partida. Por delantero habrá tres atacantes: Jorge Ruvalcaba, José Juan Macías y Pedro Vite.

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. Rayados sin Aaron Ramsey?

Sin Aaron Ramsey el conjunto capitalino formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Albiazules: Navas; Bennevendo, Silva, Azuaje, Angulo; Caicedo, Carrasquilla, Medina, Vite, Ruvalcaba; y Macías.

