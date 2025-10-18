Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Rayados vs. Pumas UNAM por la Jornada 13 del Apertura 2025?

El mediocentro galés no será parte del duelo de los Universitarios ante los Albiazules por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Aaron Ramsey no será parte del duelo de los Universitarios ante los Albiazules por la Primera División de México
© Getty ImagesAaron Ramsey no será parte del duelo de los Universitarios ante los Albiazules por la Primera División de México

En el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MXPumas UANM visita a Rayados con el objetivo de ganar para escalar en la tabla. El partido será este sábado 18 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe.

Publicidad
Ricardo Peláez critica a Pumas UNAM por el fichaje de Aaron Ramsey: “Dinero mal gastado”

ver también

Ricardo Peláez critica a Pumas UNAM por el fichaje de Aaron Ramsey: “Dinero mal gastado”

Para este compromiso, el entrenador Efraín Juárez no contará con una pieza que llegó para ser titular. El mediocentro Aaron Ramsey estará ausente y ni siquiera integrará el banquillo. El futbolista aún no se recuperó de una lesión muscular y no estará disponible por varias jornadas.

¿Quién será el reemplazo de Aaron Ramsey en Rayados vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, Alan Medina se suma al equipo titular y estará junto a Adalberto Carrasquilla y José Caicedo en el mediocampo. El futbolista intentará demostrar que puede ser de la partida. Por delantero habrá tres atacantes: Jorge Ruvalcaba, José Juan Macías y Pedro Vite.

Ante una posible salida de Efraín Juárez, ¿Pumas podría optar por Israel López como su DT?

ver también

Ante una posible salida de Efraín Juárez, ¿Pumas podría optar por Israel López como su DT?

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. Rayados sin Aaron Ramsey?

Sin Aaron Ramsey el conjunto capitalino formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Albiazules: Navas; Bennevendo, Silva, Azuaje, Angulo; Caicedo, Carrasquilla, Medina, Vite, Ruvalcaba; y Macías.

Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega 'Corcho' Rodríguez en Rayados vs. Pumas por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega 'Corcho' Rodríguez en Rayados vs. Pumas por el Apertura 2025?

Otra forma de ver el Rayados vs Pumas el día de hoy
Liga MX

Otra forma de ver el Rayados vs Pumas el día de hoy

¿Cuáles son las alineaciones de Rayados vs Pumas para hoy?
Liga MX

¿Cuáles son las alineaciones de Rayados vs Pumas para hoy?

¿Por qué no juega Kevin Mier en Cruz Azul vs. América por el Clásico Joven del Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Kevin Mier en Cruz Azul vs. América por el Clásico Joven del Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo