¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en Rayados vs. América por la jornada 9 del Apertura 2025?

El Club América se encuentra ante una oportunidad de oro de introducirse de lleno en la pelea por el liderato de la tabla general: las ‘Águilas’ visitarán el Estadio BBVA en esta noche de sábado para verse las caras ante los Rayados de Monterrey, que saldrán al campo a intentar recuperar la punta que esta fecha les arrebató Cruz Azul.

Para enfrentar a un rival repleto de estrellas, sin embargo, el conjunto azulcrema llega con algunas contrariedades: la más destacada sin dudas, la dura baja de Álvaro Fidalgo, que no podrá ser de la partida en el Gigante de Acero ante el equipo regio. El América pondrá una alineación inédita para un partido de alta trascendencia.

André Jardine no pudo colocar al mediocentro español dentro de su once inicial para este partido, dado que aún no se encuentra al 100% luego de sufrir una lesión de rodilla hace una semana, en el Clásico Nacional ante Chivas. El volante está ‘entre algodones’, y para un encuentro de semejante complejidad, no podían arriesgarlo de inicio.

El momento de la lesión del ‘Maguito’ Fidalgo.

La realidad señala que, en condiciones normales y ante un rival de menor jerarquía, el ‘Maguito’ ni siquiera habría viajado a Monterrey. Pero dado el contexto, el propio jugador pidió por lo menos ir a la banca y ser parte de la delegación del América, aunque no jugará salvo que sea extremadamente necesario.

Desafortunadamente para la escuadra azulcrema, Álvaro Fidalgo no será la única ausencia sensible en el once titular de las Águilas para la incursión en el Estadio BBVA: Érick ‘Chiquito’ Sánchez también irá a la banca de relevos y acompañará al español como una de las alternativas del entrenador brasileño para el segundo tiempo del juego.

Bajo estas circunstancias desfavorables, Jardine pasa a línea de cinco en el fondo y la alineación inicial del Club América ante Rayados será la siguiente: Luis Ángel Malagón; Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez; Alejandro Zendejas; Allan Saint-Maximin y José Raúl Zúñiga.