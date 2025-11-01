Es tendencia:
¿Por qué no juega André-Pierre Gignac en Rayados vs. Tigres UANL por la Jornada 16 del Apertura 2025?

El delantero francés no será parte del equipo titular de los Felinos ante los Albiazules por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

André-Pierre Gignac no será parte del duelo de Tigres UANL ante Rayados por el Apertura 2025
© Getty ImagesAndré-Pierre Gignac no será parte del duelo de Tigres UANL ante Rayados por el Apertura 2025

En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL visita a Rayados se miden este sábado 1° de noviembre desde las 19:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe. En un nuevo Clásico Regiomontano, ambos equipos van por la victoria para acercarse al liderato.

Para este encuentro, el estratega Guido Pizarro no contará con un jugador clave que es importante. El delantero André-Pierre Gignac no será titular e irá al banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de André-Pierre Gignac en Rayados vs. Tigres UANL? 

Con esta noticia, el atacante Diego Lainez se sumará al conjunto inicial por una de las bandas e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene. La referencia en el área será Ángel Correa.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Rayados sin André-Pierre Gignac? 

Sin André-Pierre Gignac el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Albiazules: Guzmán; Aquino, Joaquim, Angulo, Farfán; Rómulo; Lainez, Gorriarán, Brunetta, Herrera; y Correa.

En síntesis 

  • André-Pierre Gignac no será titular en Rayados vs. Tigres UANL por decisión meramente táctica.
  • El delantero André-Pierre Gignac estará en el banquillo de suplentes en el Clásico Regiomontano.
  • Diego Lainez y Ángel Correa entran al equipo titular de Tigres UANL en su lugar.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
