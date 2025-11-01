En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL visita a Rayados se miden este sábado 1° de noviembre desde las 19:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe. En un nuevo Clásico Regiomontano, ambos equipos van por la victoria para acercarse al liderato.

Para este encuentro, el estratega Guido Pizarro no contará con un jugador clave que es importante. El delantero André-Pierre Gignac no será titular e irá al banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de André-Pierre Gignac en Rayados vs. Tigres UANL?

Con esta noticia, el atacante Diego Lainez se sumará al conjunto inicial por una de las bandas e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene. La referencia en el área será Ángel Correa.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Rayados sin André-Pierre Gignac?

Sin André-Pierre Gignac el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Albiazules: Guzmán; Aquino, Joaquim, Angulo, Farfán; Rómulo; Lainez, Gorriarán, Brunetta, Herrera; y Correa.

