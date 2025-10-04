Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juega André-Pierre Gignac en Tigres UANL vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

El delantero francés no será titular en el duelo de los Felinos ante los Celestes por una nueva jornada de la competencia nacional.

Por Agustín Zabaleta

El delantero francés no será titular en el duelo de los Felinos ante los Celestes por una nueva jornada de la competencia nacional.
© Getty ImagesEl delantero francés no será titular en el duelo de los Felinos ante los Celestes por una nueva jornada de la competencia nacional.

En el marco de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MXTigres UANL recibe a Cruz Azul con el objetivo de ganar y ser líder de la tabla de posiciones aunque su rival de turno también busca lo mismo. El partido será este sábado 4 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

Publicidad

Para este compromiso, el entrenador Guido Pizarro no contará con una pieza importante. El atacante André-Pierre Gignac no será titular y esperará su momento en el banquillo. Sin alguna lesión informada de manera oficial, se presume que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de André-Pierre Gignac en Tigres UANL vs. Cruz Azul?

Con esta noticia, Jesús Angulo se sumará al equipo y se formará una línea de 5 defensores, cambiando la disposición táctica del conjunto regiomontana. Por delante habrá 4 mediocentros y, en principio, Ángel Correa será el único punta del equipo.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Cruz Azul sin André-Pierre Gignac?

Sin André-Pierre Gignac el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Celestes: Guzmán; Farfán, Angulo, Joaquim, Rómulo, Aquino; Brunetta, Gorriarán, Herrera, Lainez; y Correa.

Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las alineaciones de Tigres vs. Cruz Azul por la jornada 12 del Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Tigres vs. Cruz Azul por la jornada 12 del Apertura 2025

Reporte médico de la lesión de Mateo Levy
Mundial Sub 20

Reporte médico de la lesión de Mateo Levy

No los ve campeones: DT de Cruz Azul le hace el feo a Chivas y Pumas con fuertes palabras
Liga MX

No los ve campeones: DT de Cruz Azul le hace el feo a Chivas y Pumas con fuertes palabras

Los descartados de Pumas vs Chivas
Pumas de la UNAM

Los descartados de Pumas vs Chivas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo