¿Por qué no juega André-Pierre Gignac en Tigres UANL vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

En el marco de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL recibe a Cruz Azul con el objetivo de ganar y ser líder de la tabla de posiciones aunque su rival de turno también busca lo mismo. El partido será este sábado 4 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

Para este compromiso, el entrenador Guido Pizarro no contará con una pieza importante. El atacante André-Pierre Gignac no será titular y esperará su momento en el banquillo. Sin alguna lesión informada de manera oficial, se presume que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de André-Pierre Gignac en Tigres UANL vs. Cruz Azul?

Con esta noticia, Jesús Angulo se sumará al equipo y se formará una línea de 5 defensores, cambiando la disposición táctica del conjunto regiomontana. Por delante habrá 4 mediocentros y, en principio, Ángel Correa será el único punta del equipo.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Cruz Azul sin André-Pierre Gignac?

Sin André-Pierre Gignac el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Celestes: Guzmán; Farfán, Angulo, Joaquim, Rómulo, Aquino; Brunetta, Gorriarán, Herrera, Lainez; y Correa.

