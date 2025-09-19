En el marco de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul recibe a Juárez en el marco de un duelo con realidades distintas. El partido será este viernes 19 de septiembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana.

Para este duelo, el director técnico Nicolás Larcamón no contará con una pieza que suele ser titular. El atacante Ángel Sepúlveda no será parte del equipo e integrará el banquillo. El jugador viene de recuperarse de una lesión y aún no está al 100% como ir desde el inicio.

¿Quién será el reemplazo de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul vs. Juárez?

Con esta noticia, el delantero uruguayo Gabriel Fernández se suma al conjunto titular y será la referencia en el área, el punta del equipo. Por detrás se ubicarán dos futbolistas creativos que intentarán asistirlo y dejarlo de cara al gol: Luka Romero y José Paradela.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Juárez sin Ángel Sepúlveda?

Sin Ángel Sepúlveda el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Bravos: Mier; Ditta, Lira, Piovi; Sánchez, Rodríguez, Faravelli, Rotondi; Paradela, Romero; y Fernández.