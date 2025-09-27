El Estadio BBVA de Monterrey será el anfitrión de un partido que nadie querrá perderse: Rayados recibirá a Santos Laguna, en un encuentro donde el poderoso equipo local llega golpeado y el humilde equipo visitante llega entonado, por lo que se dará un encuentro donde puede suceder cualquier cosa y eso le da un condimento especial.

Los ‘Guerreros’ arribarán al Gigante de Acero en busca de un triunfo que les permita colocarse por primera vez en puestos de clasificación. Sin embargo, en pos de ese objetivo, el conjunto verdiblanco sufrió la baja de una de sus figuras y tendrá que hacer cambios en el once inicial para poner el mejor equipo posible para lograr la victoria.

Para este compromiso, Francisco Rodríguez Vilchez no podrá utilizar a Bruno Barticciotto, ni más ni menos que el goleador de Santos Laguna en este 2025. El delantero chileno quedó fuera de la convocatoria para hoy y no será parte de la delegación que ingrese a la casa de la Sultana del Norte en esta undécima jornada del campeonato.

El atacante no está habilitado para disputar el encuentro ante Monterrey esta tarde-noche dado que debe cumplir una jornada de suspensión: en el último juego de Santos Laguna ante Xolos, fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas y tendrá que cumplir esa fecha de castigo ante Rayados, en este duelo tan importante.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Santos Laguna por el Apertura 2025?

El enfrentamiento entre los ‘Rayados’ y los ‘Guerreros’ se llevará a cabo HOY sábado 27 de septiembre, con sede en el Estadio BBVA de Monterrey, a partir de las 19.00 horas del Centro de México, por la continuidad de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Qué canal transmite Rayados vs. Santos Laguna por el Apertura 2025?

El encuentro entre los albiazules y los verdiblancos se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, en televisión por medio de las señales de TUDN y Canal 5, y en forma online vía streaming a través de la plataforma ViX Premium. Serán las tres pantallas que transmitirán el cotejo.