Tras haber superado la instancia del Play-in, los Xolos se encuentran rápidamente ante un desafío de altísima complejidad en su estreno en la Liguilla. El conjunto de Tijuana tendrá que cruzarse ante Tigres UANL en los cuartos de final, y les tocará abrir la serie esta noche en el Estadio Caliente, en la última propuesta futbolera de la jornada de miércoles.

Publicidad

Publicidad

Luego de toda la polémica de la que se platicó durante la semana, se confirmó que Gilberto Mora será titular en el local para recibir a los ‘Universitarios’ en este partido de ida. La principal figura de Xolos será de la partida en el primer enfrentamiento de la serie, y en él están puestas las ilusiones de miles de aficionados tijuanenses.

Desafortunadamente, la segunda máxima estrella de Xolos no podrá ser parte del compromiso: Frank Boyá será la baja más sensible del dueño de casa para este encuentro ante Tigres. El talentoso y desequilibrante mediocampista camerunés no firmará planilla ya que no sólo no estará entre los titulares, sino que no puede siquiera estar en la banca.

El quiebre en la temporada de Frank Boyá [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

El entrenador Sebastián Abreu sabe que no cuenta con la posibilidad de utilizar a Frank Boyá ya que sufrió una ruptura parcial de los ligamentos cruzados de la rodilla. El volante padeció esta grave lesión en el cotejo ante Pumas de la decimosexta fecha de la fase regular, y desde entonces se ha perdido los partidos que disputó el equipo de Tijuana.

Para el ‘Loco’ y su cuerpo técnico, la pérdida del centrocampista significa una baja muy dura ya que no sólo servía de gran equilibrio en su sector del terreno de juego, sino que tenía un gran aporte ofensivo: había convertido 6 goles en 15 partidos en la campaña del Apertura 2025, siendo uno de los máximos artilleros de Xolos en este campeonato. ¿Podrán hacerse fuertes ante un poderoso sin Boyá?

ver también ¿Puede jugar Gilberto Mora en Xolos vs. Tigres? Qué dice el reglamento de la alineación del juvenil