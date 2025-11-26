¡Para no moverse del sofá! Este miércoles 26 de noviembre llega con una propuesta futbolera extraordinaria para todos los fanáticos: significará el inicio de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025, donde los ocho mejores equipos del campeonato buscarán dar el primer paso en busca de mantenerse con vida en el crtamen rumbo al título.

Los partidos de ida de estos cuartos de final de la Liga MX se repartirán en dos días: se disputarán tres compromisos este miércoles y el encuentro restante, mañana jueves. Luego, las revanchas de cada serie se jugarán sábado y domingo, concluyendo el fin de semana conociendo cuáles serán los cuatro equipos semifinalistas de este segundo semestre.

En el primer turno del miércoles, Toluca visitará a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, dando comienzo a partir de las 19.00 hora CDMX. El enfrentamiento, que tendrá como protagonistas al superlíder contra el equipo que llegó último del Play-in, se podrá sintonizar en todo el país a través de la pantalla de FOX y de las plataformas de Caliente TV y Tubi.

Toluca continúa la defensa del título en Juárez [Foto: Getty]

En la segunda franja horaria, Rayados recibirá al América en el Estadio BBVA de Monterrey, en un juego que tendrá su puntapié inicial desde las 21.10 hora CDMX. El partido, que pondrá cara a cara al quinto contra el cuarto de la tabla general de la fase regular, será televisado por las tradicionales señales de Canal 5 y TUDN, y transmitido por la plataforma ViX Premium.

En el último sector de la jornada, Tigres visitará a Xolos en el Estadio Caliente, con un horario muy particular: arrancará a las ¡23.00 hora CDMX!, aunque en Tijuana son dos horas menos. El cotejo, que chocará entre sí al segundo de la tabla general contra el primer equipo que llegó del Play-in, se podrá sintonizar por la pantalla de FOX y por toda la multiplataforma Caliente TV.

El último plato de los cuartos de final del Apertura 2025 está estipulado para mañana: Chivas recibirá a Cruz Azul este jueves en el Estadio Akron de Guadalajara, desde las 20.07 hora CDMX. Por el partido de ida de la serie, se enfrentarán el sexto de la tabla general contra el tercero de la misma, en un duelo de equipos históricos del futbol mexicano. Amazon Prime Video será el encargado de transmitir esta última propuesta televisiva.

