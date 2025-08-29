Es tendencia:
¿Por qué no juega Helinho en Atlético San Luis vs. Toluca por la Jornada 7 del Apertura 2025?

El extremo brasileño no será parte de la alineación titular de los Diablos Rojos contra los Rojiblancos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MXToluca visita a Atlético San Luis con la intención de ganar los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones. El partido será este viernes 29 de agosto desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez de San Luis Potosí.

Para este duelo, el director técnico Antonio Mohamed no contará con una pieza titular. El extremo Helinho estará ausente y no será parte del duelo. El jugador salió dolorido y entre lágrimas en el partido ante Orlando City por la Leagues Cup 2025 y no tuvo una evolución favorable para estar presente. A falta de un comunicado oficial, el futbolista sufrió una lesión muscular.

¿Quién será el reemplazo de Helinho en Atlético San Luis vs. Toluca?

Con esta noticia, el volante Jesús Angulo se sumará al mediocampo del equipo y demostrará que puede estar a la altura cuando se lo necesite por la banda derecha. De esta manera, el cuadro al mando del estratega argentino intentará ser punzante por las bandas.

¿Cuál será la alineación de Toluca vs. Atlético San Luis sin Helinho?

Sin Helinho el conjunto escarlata formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojiblancos: González; Simon, Pereira, Méndez, Gallardo; Romero, Ruiz; Angulo, Castro, Vega; y Paulinho.

