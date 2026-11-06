Entérate cómo será la cobertura del choque entre los 'Zorros' y los 'Tuzos' en Guadalajara.

El Estadio Jalisco será el escenario de un espectáculo atrapante, cuando se vean las caras Atlas y Pachuca, dos de los equipos más divertidos de ver del Apertura 2026. Uno con un pie y medio en la Fiesta Grande y otro con chances de colarse entre los calificados, se trata de un enfrentamiento decisivo para los dos contendientes.

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¿Cómo llegan Atlas y Pachuca al partido del Apertura 2026?

Los ‘Zorros’ vienen de conseguir un valioso triunfo por 1-0 ante Atlético San Luis fuera de casa, gracias a un verdadero golazo del argentino Florian Monzón. El equipo de Hernán Crespo se ubica en la 4° posición del campeonato, con 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres igualdades y cuatro derrotas.

Mientras tanto, los ‘Tuzos’ vienen de lograr una contundente victoria por 3-0 ante Tigres, con un doblete del venezolano Salomón Rondón y el restante de Kenedy. Los dirigidos por Benjamín Mora se colocan en el 12° puesto del certamen, con 19 puntos, tras cosechar cinco triunfos, cuatro empates y seis caídas.

Atlas-Pachuca, una jugosa propuesta de sábado [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Atlas vs. Pachuca por el Apertura 2026?

El partido Atlas vs. Pachuca se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre, con sede en el Estadio Jalisco, en el marco de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. El compromiso está programado para dar comienzo a partir de las 17.00 horas del Centro de México, en el primer turno de la agenda futbolera del día.

¿El Atlas vs. Pachuca del Apertura 2026 va por TV abierta?

El partido Atlas vs. Pachuca no se podrá seguir por televisión abierta por medio de ningún canal, ya que no tienen los derechos de transmisión para pasar el encuentro. Cuando los fanáticos sintonicen el compromiso de Liga MX, observarán que no habrá forma de enganchar la cobertura en forma gratuita por señales de TV.

¿Qué canal transmite Atlas vs. Pachuca por el Apertura 2026?

El partido Atlas vs. Pachuca no contará con cobertura de TV por ninguna señal en el territorio mexicano, ni siquiera por medio de los canales de cable de paga. Nadie consiguió adquirir el paquete para transmitir por sus pantallas en vivo y en directo el enfrentamiento de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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Mientras que por televisión no se podrá observar el juego, sí se podrá sintonizar por medio de plataformas de streaming online. Layvtime (gratis) y ViX Premium (paga) pasarán en vivo y en directo el compromiso para todo el país. En el segundo caso, los usuarios deberán tener una cuenta activa a su nombre.