Rayados volverá a salir a la cancha desde las 21:00 horas (CDMX) de este sábado 8 de febrero para visitar a FC Juárez en el marco de la Jornada 6 del Clausura 2025. Así, la Pandilla buscará su segunda victoria consecutiva en la Liga MX luego de las repercusiones generadas por el fichaje de Sergio Ramos.

No obstante, el defensa español no estará presente en el conjunto de Martín Demichelis para el encuentro ante los Fronterizos. Si bien ya pasó con éxito los exámenes médicos y físicos de rigor, el defensa central de 38 años aún no se encuentra en Monterrey, ciudad a la que llegará en vuelo privado a lo largo de las próximas horas.

Más allá de esto, en Rayados también buscarán ser cautelosos al momento de planear cuándo será el debut del ex Real Madrid, Sevilla y PSG con la playera albiazul. Así lo dijo el propio José Antonio Noriega, presidente deportivo de la institución, quien manifestó: “Vamos a ser prudentes. Está en rangos físicos y medios ideales para una competencia”.

Sergio Ramos no juega de manera profesional desde el pasado 26 de mayo del 2024. (Getty Images)

Cabe destacar que el campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica 2010 no juega de manera profesional desde el pasado 26 de mayo del 2024. Por ende, tal como informó el portal Claro Sports, el cuerpo técnico de Martín Demichelis buscará tomar precauciones para evitar una posible lesión.

La fecha para la presentación de Sergio Ramos en Rayados

Sergio Ramos será presentado ante la afición de Rayados este domingo 9 de febrero en el Estadio BBVA. El ibérico no estará solo, ya que junto a él también recibirán su bienvenida los restantes cinco refuerzos contratados por la institución regiomontana en el mercado de fichajes de invierno. Ellos son Nelson Deossa, Luis Reyes, Ricardo Chávez, Alfonso Alvarado y Carlos Salcedo.

Según lo informado por la entidad en sus redes sociales oficiales, las puertas del Gigante de Acero se abrirán a las 10:00 horas, mientras que la presentación comenzará a las 12:00. Además, tras el evento se llevará a cabo un entrenamiento a puertas abiertas.

