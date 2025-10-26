¿Por qué no juegan Helinho y Luan en Toluca vs. Pachuca por el Apertura 2025?

Por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca y Pachuca se miden este domingo 26 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Ambos equipos van por la victoria para acercarse al objetivo que tienen trazados cada uno.

Para este encuentro, el director técnico Antonio Mohamed no contará con dos jugadores que suelen tener participación. El defensa Luan y el extremo Helinho, ambos brasileños, no estarán presentes en el partido. La razón es que aún no se recuperaron de sus respectivas lesiones y siguen marginados.

¿Quién serán los reemplazos de Helinho y Luan en Toluca vs. Pachuca?

Con esta noticia, el defensa Federico Pereira y el atacante Jesús Angulo se mantienen dentro del conjunto inicial e intentarán demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Toluca vs. Pachuca sin Helinho y Luan?

Sin Helinho y Luan el conjunto escarlata formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Tuzos: García; Simón, Méndez, Pereira, Gallardo; Romero, Castro; Ruiz, Vega, Angulo; y Paulinho.

