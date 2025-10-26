Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juegan Helinho y Luan en Toluca vs. Pachuca por el Apertura 2025?

El extremo y defensa brasileños no serán parte del duelo de los Diablos Rojos y los Tuzos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Helinho y Luan no serán parte del duelo de Toluca ante Pachuca
© Getty ImagesHelinho y Luan no serán parte del duelo de Toluca ante Pachuca

Por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MXToluca Pachuca se miden este domingo 26 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Ambos equipos van por la victoria para acercarse al objetivo que tienen trazados cada uno. 

Publicidad

Para este encuentro, el director técnico Antonio Mohamed no contará con dos jugadores que suelen tener participación. El defensa Luan y el extremo Helinho, ambos brasileños, no estarán presentes en el partido. La razón es que aún no se recuperaron de sus respectivas lesiones y siguen marginados.

¿Quién serán los reemplazos de Helinho y Luan en Toluca vs. Pachuca?  

Con esta noticia, el defensa Federico Pereira y el atacante Jesús Angulo se mantienen dentro del conjunto inicial e intentarán demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.  

¿Cuál será la alineación de Toluca vs. Pachuca sin Helinho y Luan?  

Sin Helinho y Luan el conjunto escarlata formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Tuzos: García; Simón, Méndez, Pereira, Gallardo; Romero, Castro; Ruiz, Vega, Angulo; y Paulinho.

Publicidad

En síntesis 

  • Luan y Helinho no están disponibles para el partido de Toluca vs. Pachuca por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX. 
  • El defensa y extremo brasileños aún no se recuperaron de sus lesiones y seguirán marginados.
  • el defensa Federico Pereira y el atacante Jesús Angulo los reemplazarían y se sumarían al conjunto inicial. 
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las alineaciones de Toluca vs. Pachuca por la Jornada 15 del Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Toluca vs. Pachuca por la Jornada 15 del Apertura 2025

Liga MX: la programación completa de la jornada 15 del Torneo Apertura
Liga MX

Liga MX: la programación completa de la jornada 15 del Torneo Apertura

Figura de Rayados advierte a Toluca y a toda la Liga MX: "Que miren la tabla"
Liga MX

Figura de Rayados advierte a Toluca y a toda la Liga MX: "Que miren la tabla"

Rayados recupera a jugador para el Clásico Regio
Rayados de Monterrey

Rayados recupera a jugador para el Clásico Regio

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo