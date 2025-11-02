Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde ante Xolos de Tijuana por el Apertura 2025

Pumas UNAM llega a la jornada 16 del Apertura 2025 con la necesidad de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Play-In. Este domingo reciben a Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario desde las 12:00 hs de la CDMX, en un duelo clave para definir su futuro en la recta final del torneo.

Los universitarios llevan siete partidos sin conocer la victoria, la última fue en la jornada 8 ante Mazatlán. Es por eso que la afición sabe que no será nada fácil conseguir tres puntos ante un gran equipo que tiene aspiraciones de estar en playoffs.

¿Qué pasa si Pumas gana ante Xolos?

En caso de conseguir los tres puntos, el equipo de Efraín Juárez volverá a recuperar su lugar en el Play-In. Aprovecharía los resultados de esta jornada, como el empate de Atlas y la derrota de Atlético San Luis, lo que le permitiría depender de sí mismo en la última jornada y llegar con confianza al cierre del torneo.

¿Qué pasa si Pumas empata ante Xolos?

Si Pumas iguala ante Xolos en el CU, el punto lo dejará con vida, a solo un punto de la zona del Play-In, con tres más por disputarse en la última jornada. Sin embargo, no dependerá completamente de sí mismo, ya que tendrá que esperar otros resultados para asegurar su clasificación y mantener vivas sus opciones.

¿Qué pasa si Pumas pierde ante Xolos?

Si los dirigidos por Juárez vuelven a perder, todavía no quedarán eliminados, pero la situación se complicaría significativamente. Estarían prácticamente fuera de la pelea, dependiendo de varios resultados y, además, tendrían que vencer al líder, Cruz Azul, en el último partido para tener alguna chance de entrar al Play-In.