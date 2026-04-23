En el marco de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX, Mazatlán dio la nota y derrotó 4-3 en condición de local en el Estadio El Encanto a Toluca, el actual bicampeón de la Primera División de México. Los Cañoneros se despidieron de su casa y ante su gente con una victoria para el recuerdo.

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Tras el compromiso, Sergio Bueno, director técnico del equipo que viste de violeta, analizó el duelo en conferencia de prensa: “Queríamos terminar con victoria, era la mejor manera de despedirnos de nuestra afición y al final se consiguió”.

Por otro lado, también realizó un pedido claro a la directiva del club: “Ojalá se pudiera revertir todo, que ocurriera un milagro y que el Mazatlán no desaparezca. Que se valore la plaza, el estadio, la afición y si a mí me dicen con los ojos cerrados apostaría por que el equipo no se moviera de la ciudad”.

Sergio Bueno después del triunfazo contra el Toluca. pic.twitter.com/3Vt1vB8wxp — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 23, 2026

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Y continuó: “Pues, mira, comentábamos hace algunos momentos lo contradictorio que es el día de hoy, porque, por un lado, tienes el gran sabor de una victoria ante un rival de los pesos pesados de la liga, un rival recientemente campeón, y que había que cerrar nuestra competencia de local en un marco, pues, bueno, que se antojaba para esto, para hacer un buen partido, para quedarnos con la victoria, dejar un un grato recuerdo de un gran sabor de boca a la afición“.

Además, agregó: “Situación que que lo intentamos en muchos pasajes del torneo, pero con algunos rivales no tuvimos los resultados esperados. Pero, bueno, hoy llega un día relevante que había que despedirse con una victoria, lo hemos logrado, y la gente se ha volcado, se ha identificado con con el accionar del equipo, y y eso, sin duda, es un gran aliciente para todo el grupo de jugadores”.

¿Cuándo y contra quién juega Mazatlán por la Jornada 17 del Clausura 2026?

De cara al último duelo de los Cañoneros en la Primera División de México, estarán jugando de visitante a Tigres UANL en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza el próximo sábado 25 de abril desde las 17:00 horas (Ciudad de México).

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En síntesis