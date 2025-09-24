¿Por qué no juega Anthony Martial en Toluca vs. Rayados por la jornada 10 del Apertura 2025?

Los Rayados de Monterrey vienen de dejar en el camino dos dolorosos puntos el último fin de semana en casa, y saben que no tienen margen de error si quieren volver a lo más alto de la tabla. Sin embargo, para poder continuar peleando arriba deberán vencer al campeón a domicilio: esta noche visitarán al Toluca en el mítico Nemesio Díez.

Hace instantes, se dieron a conocer los once iniciales de los equipos que se enfrentarán cara a cara en el terreno de juego, y ‘La Pandilla’ presenta una sorpresa: el francés Anthony Martial no será titular ante el Toluca en el choque decisivo de este miércoles. El flamante fichaje albiazul no sale entre los elegidos del cuerpo técnico.

Estas circunstancias surgen de una determinación del entrenador Domenec Torrent. El estratega español se inclinó por marginar a su nuevo fichaje dado que pretende llevarlo de a poco en esta adaptación al futbol mexicano, y a una liga que el ex AEK todavía no conoce en profundidad. Le irán dosificando los minutos paulatinamente.

El centroatacante tuvo la posibilidad de debutar ante el América en el encuentro de la jornada anterior en el Gigante de Acero, pero desafortunadamente no pudo ayudar a su equipo a conseguir la victoria. Esta noche, y ante un contrincante de mucha jerarquía, intentará lograr su primer triunfo como jugador de los Rayados de Monterrey.

Anthony Martial y sus primeros minutos en Rayados [Foto: Getty]

De acuerdo a lo revelado por el periodista regio Felipe Galindo, la intención del cuerpo técnico del equipo albiazul sería que Martial ingrese cerca del minuto 70 de partido en este Toluca – Rayados. De considerarlo sumamente necesario por los acontecimientos de desarrollo del juego, podría ingresar antes, pero los plazos estipulados son esos.

Aunque la idea de Dome Torrent cuando Anthony Martial se encuentre al ciento por ciento sería cambiar el esquema y formar con dos centrodelanteros, hoy jugará con un único punta: Germán Berterame será la única referencia de área del Monterrey, acompañado en los ataques por Sergio Canales y Jesús ‘Tecatito’ Corona, que vuelve a la titularidad.