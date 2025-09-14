Santiago Giménez vivió una nueva jornada de acción en Milan. El Chaquito fue titular en el juego de este domingo 14 de septiembre por la tercera fecha de la Serie A 2025-2026, el cual finalizó con victoria rossonera en San Siro por 1-0 con gol de Luka Modric.

ver también Confianza total: revelan quién convenció a Santiago Giménez de continuar en Milan

Más allá del triunfo de su equipo, el delantero mexicano de 24 años no pudo terminar la jornada con una sonrisa completa. Esto se debe a que prolongó su sequía goleadora con los Diablos pese a haber contado con situaciones claras para convertir, sobre todo en el segundo tiempo.

La chance más nítida para el surgido en Cruz Azul ocurrió a los 38 minutos del complemento, cuando se encontró mano a mano con el polaco Lukasz Skorupski tras una habilitación de Christian Pulisic. El ex Feyenoord buscó esquivar al portero pero se abrió demasiado y terminó definiendo en una posición incómoda, por lo que el balón impactó en uno de los postes de la valla.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

De esta manera, Santiago Giménez, que fue sustituido pocos minutos más tarde, continúa con su racha negativa sin poder anotar en Milan. La última vez que lo consiguió fue el 9 de mayo pasado, cuando se destacó con un doblete en la victoria por la 36a. fecha de la Serie A 2024-2025 contra, casualmente, Bologna.

¿Cuándo vuelve a jugar el Milan de Santiago Giménez?

El Bebote contará ahora con casi una semana de descanso, ya que Milan volverá a jugar el próximo sábado 20 de septiembre. Ese día será visitante de Udinese por la cuarta fecha de la Serie A a partir de las 12:45 horas del centro de México.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que, con el triunfo ante Bologna, el equipo de Massimiliano Allegri acumula seis unidades y se ubica en la 5a. posición de la clasificación a tres puntos de los líderes Napoli y Juventus cuando todavía restan dos partidos para la finalización de la jornada.